Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.02.2020,  
10:57
Текст:  Антон Валагин

США отказались от баллистической ракеты средней дальности

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Армия США отказалась от разработки мобильной ракеты средней дальности (Mobile Intermediate Range Missile, MIRM). Проект стоимостью 90 миллионов долларов отсутствует в бюджетном плане Пентагона на 2021 финансовый год, хотя раньше сообщалось, что за четыре года военные потратят на создание ракеты миллиард долларов.

Также под сокращение попали обновленная система наведения вертолетных ракет ($122 млн) и модернизация многострадальных БМП Bradley ($ 222 млн). Устаревшая бронемашина не устраивает военных по многим параметрам - последней каплей стало то, что на Bradley оказалось невозможным установить современную защиту. Проект обновления трех тысяч БМП образца 1981 года сочли слишком дорогим - вместо этого для армии США разрабатывают новую бронемашину OMFV. Хотя у нее есть свои проблемы, пишет Breaking Dehence.

Фото: Hargi23/Wikimedia.org
Устаревший тип: появились подробности о захваченном боевиками Т-90

Что же до ракеты MIRM, то это объект настолько загадочный, что эксперты сомневаются в его существовании. О разработке ракеты дальностью 1000-1500 километров США заявили сразу после выхода из договора РСМД, никаких подробностей о проекте - кроме его стоимости, - не последовало, а затем программу свернули. Возможно, это была не баллистическая ракета, а не слишком удачная пиар-кампания?

В общей сложности военные отменили 41 программу закупок для армии и урезали еще 39. Многие пункты секвестра вызывают вопросы. Зачем отменять модернизацию мобильного штурмового моста JAB, если армия США планирует воевать в Восточной Европе, где реки многочисленны, а имеющиеся мосты не выдерживают веса американских танков. Также непонятна экономия на танковом тягаче HET, спрос на который очень велик в той же Европе по тем же причинам.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Владимир Аносов/РГ
На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 "Суперграч" 10:35
Американского генерала встревожило превосходство России в Арктике 14.02.2020
Конфликт американских военных и жителей Сирии сняли на видео 13.02.2020
разработки
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Видео: Первые стрельбы из модернизированных "Градов" провели в Сибири 09:32
Ударный дрон "Охотник" получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг 14.02.2020
Россия завершила испытания новой торпеды 14.02.2020
ракеты
Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
Суровая закалка: подготовку арктического спецназа показали на видео 17.02.2020
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров 15.02.2020
В России реализуются несколько десятков гиперзвуковых проектов 14.02.2020