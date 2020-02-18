Стационар детского хосписа принял первых пациентов

Стационар детского хосписа "Дом с маяком", открытия которого в столице так долго ждали, получил медицинскую лицензию. На Долгоруковской, 30, где вырос не дом, а настоящий корабль, встречали первых пациентов и их родителей.

"Стационар рассчитан не только на тяжелых пациентов, - рассказала "РГ" директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. - Родителей его сотрудники обучают ухаживать за больным ребенком. Если ему впервые поставили трахеостому или подключили аппарат ИВЛ, а родители еще не умеют пользоваться разными трубками и оборудованием, семье предлагаем госпитализацию. Бывает, что ребенку нужно подобрать питание, обезболивающую или противосудорожную терапию, тогда вместе с родителями он также может лечь на пару дней в стационар".

На корабле, а именно так внутри и выглядит хоспис, 15 кают на всю семью. Рядом с функциональной кроватью стоит обычная - для мамы, а есть каюты, где вместе с больным ребенком могут жить его братья или сестры. "Первые пациенты стационара - дети с нейромышечными заболеваниями, спинальной мышечной атрофией, с поражением центральной нервной системы. С первых дней в новом стационаре ребята на контроле у педиатра, невролога, психиатра, физиотерапевта, диетолога, игрового терапевта, а также анестезиолога и онколога. Помощь в стенах хосписа ежегодно смогут получать 400 детей", - уточнила директор детского хосписа "Дом с маяком" Мария Рачицкая.

В стационаре будет реализована программа "Социальная передышка". Родителям, которые годами ухаживают за больным ребенком, необходим короткий отдых. "Мы будем оставлять детей у себя, а мамы и папы смогут передохнуть, заняться здоровьем или поехать в отпуск", - добавила Мария Рачицкая.

Справка "РГ"

Ежегодно в Москве в паллиативной медицинской помощи нуждаются 50-80 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей. В стационарных условиях помощь неизлечимо больным организована на базе 14 учреждений. Для оказания помощи на дому работают 12 выездных патронажных служб.