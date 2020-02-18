Стали известны новые данные о крушении MH17

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов пришла к выводу о том, что рейс MH17, потерпевший крушение под Донецком в 2014 году, летел за пределами досягаемости всех российских и украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук". Об этом свидетельствуют документальные материалы, опубликованные на интернет-платформе Bonanza Media.

Впервые опубликованный документ разведки был подготовлен и отправлен разведкой в Национальную прокуратуру по борьбе с терроризмом Нидерландов еще в 2016 году. Специалисты проверяли, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Как отметил автор фильма о катастрофе и журналист Макс ван дер Верфф, документы свидетельствуют, что "голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов "Бук" во время конфликта".

В частности, указаны 8 украинских установок и 3 российских. Причем все российские установки расположены на территории РФ.

Журналисты также опубликовали документ-стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции. Сикс рассказывает о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения лайнера MH17.

Напомним, лайнер "Малайзийских авиалиний" следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на его борту, погибли.

Официально

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию новых данных, заявил: "Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась.

Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям, а эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны".