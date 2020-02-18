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18.02.2020 16:04
Рубрика: Общество

В Бельгии у собора Святого Бавона раскопали "стены преисподней"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В бельгийском городе Генте археологи обнаружили девять стен, буквально выложенных из человеческих костей и черепов. Ученые считают, что жуткая находка могла быть частью оссуария, который начал использоваться в XV веке.

Как сообщает The Brussels Times, сложенные из человеческих костей стены были обнаружены в ходе раскопок, которые проводятся вокруг собора Святого Бавона в Генте. На данный момент найдено девять таких стен. Все они выложены одинаковым способом. Эти стены состоят в основном из костей бедра и голени взрослых людей, а зазоры между ними заполнены черепами.

Фото: C. Amit/IAA
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Ужасающая находка, впрочем, ученых не удивила. Подобные сооружения ранее находили в парижских катакомбах, в чешском городе Седлец и даже в Риме - стены из человеческих костей находятся в Капуцинском склепе под Санта-Мария-делла-Концеционе. Однако для Фландрии это первая подобная находка.

Могли ли быть найденные стены частью древнего оссуария? Так называли подземные погребальные хранилища, в которые складывали скелетированные останки людей. Небольшие оссуарии обычно устраивали на кладбищах. Однако кости в них просто складывали, не структурируя их.

А в данном случае видна очень хорошая организация. Ученые считают, что кости буквально использовались в качестве строительного материала - видно, что их тщательно подбирали по размеру и форме при укладке. Хотя и не исключено, что это было сделано ради экономии пространства.

Известно, что во многих европейских странах в старину останки регулярно выкапывали и убирали с городских кладбищ, освобождая тем самым место для новых захоронений. Выкопанные кости и укладывали в оссуарии.

Вероятно, "костяные стены" собора Святого Бавона были сложены после одной из таких чисток, которая, судя по всему, была масштабной. Есть предположение, что расчищено было церковное кладбище, когда собор перестраивался.

Письменных свидетельств о расчистке кладбищ практически не существует. Известны только две отрывочных записи об этом, одна из которых относится к первой половине XVI века, а другая была создана после 1784 года.

Радиоуглеродное исследование показало, что кости в найденных стенах датируются второй половиной XV века. Обнаруженная рядом с ними керамика датируется XVII веком или первой половиной XVIII века.

Для археологов пока остается загадкой, почему кости были уложены в "правильные стены". Еще один неразрешенный вопрос: почему при "строительстве" были использованы только кости ног и черепа? В стенах не было найдено ни одной кости рук или туловища.

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