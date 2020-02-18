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18.02.2020 17:28
Рубрика: Общество

В центре Рима раскопали тайный храм Ромула

Текст: Денис Передельский
Фото: Parcocolosseo Фото: Parcocolosseo
Фото: Parcocolosseo

В Риме сотрудники археологического парка Колизей при проведении изысканий на территории Форума обнаружили подземный храм, которой, возможно был посвящен культу Ромула, легендарного основателя Рима.

Как сообщает агентство ANSA, археологи нашли гипогей. Так в Древнем Риме назывались подземные храмы, которые могли быть устроены даже под обычным жилым домом.

Фото: iStock
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Гипогей (hypogaeum) буквально означает "подземный" - от греческих слов hypo (под) и gaia (мать-земля или богиня земля). Иногда это был не храм, а гробница. Известны случаи, когда в гипогее находили останки людей, в том числе кремированных.

Возможно, в данном случае гипогей использовался и как храм, и как гробница. Внутри археологи нашли саркофаг, изготовленный из того же вида туфа, что и знаменитый Капитолий. Его длина составляет всего 1,4 метра, он датирован VI веком до нашей эры.

Ученые отмечают, что гипогей был найден в той части Форума, где, по преданию, был погребен Ромул, один из легендарных основателей Рима. Поэтому археологи предполагают, что подземный храм был посвящен культу Ромула.

О важности этого сооружения говорит и тот факт, что оно расположено рядом с Комицием - местом народных собраний до появления Форума. Кроме того, всего в нескольких метрах от гипогея находится "Лапис Нигер" (Lapis Niger), так называемый "Черный камень" - квадратная поверхность из черного мрамора.

Этот камень римляне считали приносящим несчастье, так как он, по легенде, был связан со смертью Ромула. Любопытно, что гипогей расположен под входной лестницей, ведущей в здание отеля. На его месте в древности находилась Курия, в которой сенаторы собирались для голосования.

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