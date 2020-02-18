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18.02.2020 17:01
Рубрика: Спорт

Теннисистка Павлюченкова вырвала победу после 19 проигранных очков подряд

Текст: Екатерина Бодякина

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 3 миллиона долларов, обыграв четвертую ракетку мира и прошлогоднюю победительницу турнира Белинду Бенчич. До этого матча россиянке лишь однажды удавалось одержать победу над швейцарской теннисисткой.

Фото: EPA/LAURENT DUBRULE
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Игра завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:1. Начало встречи складывалось для Павлюченковой крайне неудачно: она уступила в первом сете за 25 минут, проиграв 19 очков подряд и выиграв лишь один гейм на своей подаче. Однако во второй партии россиянке удалось полностью перевернуть игру: Павлюченкова проиграла свою подачу на старте сета, но сразу же сделала обратный брейк и больше не дала сопернице выиграть ни одного гейма. Третий сет россиянка уверенно начала с брейка и довела игру до победы, уступив швейцарке лишь один гейм.

Павлюченкова успешно начала текущий сезон: в январе она добралась до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проиграв в нем испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе, будущей финалистке турнира. Следующий матч в Дубае россиянка проведет против победительницы встречи Сорана Кырстя-Анетт Контавейт.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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