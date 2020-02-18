Торговые площадки обяжут принимать карты "Мир"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий торговые агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир".

Сейчас расчеты с помощью такой карты обязательны для продавцов и исполнителей, у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год превышает 40 млн рублей.

Благодаря правительственному проекту, в круг компаний, обязанных принимать к оплате карты "Мир", включат и агрегаторы.

Порог выручки, выше которого торговые площадки должны обеспечить возможность рассчитываться с помощью национальных карт, снижается с 1 сентября 2020 года до 30 миллионов рублей, с 1 января 2021 года - до 20 миллионов.

Принятие законопроекта повысит прозрачность сегмента дистанционной торговли, расчетов в сфере торговли и услуг, заявила на заседании Госдумы глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это приведет к повышению уровня защиты прав потребителей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, недобросовестные участники рынка используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Новый закон в случае принятия поспособствует тому, что они будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель.