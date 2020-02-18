Трутнев: Деньги от нефти и газа нужно вкладывать в развитие науки

По его словам, пока российская промышленность не обладает целым рядом современных технологий для добычи нефти и газа. "Нужно заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, создавать ледостойкие платформы. Пока это зарубежные технологии, к которым нас не всегда допускают из-за санкций", - сказал Трутнев.
Вице-премьер отметил, что необходимо продолжать заниматься разведкой новых месторождений. "Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия", - уточнил Трутнев.
Он также подчеркнул, что Сахалинская область относится к той категории регионов России, которые сочетают большой ресурсно-сырьевой потенциал со сложными природно-климатическими условиями. Регион обладает большими природными запасами, по которым занимает 39 место в России. На долю нефтегазовой отрасли приходится около 83% от общего объема промышленного производства и более 60% от налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сахалинской области.
"Наша обязанность помогать бизнесу развиваться, но взаимодействие должно быть взаимным, инвесторам нужно обращать внимание на потребности региона, вкладываться в его экономическое развитие", - отметил Юрий Трутнев.
Сейчас на территории Сахалинской области и шельфе Охотского моря, действуют на основание договора о разделе продукции (СРП) международные нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также проект "Сахалин-3".