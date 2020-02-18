Трутнев: Деньги от нефти и газа нужно вкладывать в развитие науки

Россия должна максимально эффективно использовать средства, получаемые от продажи нефти и газа, вкладывая их в развитие науки, создание технологий и образование. Об этом заявил зампредседателя Правительства России и полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания по развитию нефтегазовых проектов на территории Сахалинской области.

По его словам, пока российская промышленность не обладает целым рядом современных технологий для добычи нефти и газа. "Нужно заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, создавать ледостойкие платформы. Пока это зарубежные технологии, к которым нас не всегда допускают из-за санкций", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что необходимо продолжать заниматься разведкой новых месторождений. "Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия", - уточнил Трутнев.

Он также подчеркнул, что Сахалинская область относится к той категории регионов России, которые сочетают большой ресурсно-сырьевой потенциал со сложными природно-климатическими условиями. Регион обладает большими природными запасами, по которым занимает 39 место в России. На долю нефтегазовой отрасли приходится около 83% от общего объема промышленного производства и более 60% от налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сахалинской области.

"Наша обязанность помогать бизнесу развиваться, но взаимодействие должно быть взаимным, инвесторам нужно обращать внимание на потребности региона, вкладываться в его экономическое развитие", - отметил Юрий Трутнев.

Сейчас на территории Сахалинской области и шельфе Охотского моря, действуют на основание договора о разделе продукции (СРП) международные нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также проект "Сахалин-3".