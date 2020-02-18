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18.02.2020 16:13
Рубрика: Экономика

Трутнев: Деньги от нефти и газа нужно вкладывать в развитие науки

Текст: Сергей Тихонов
Россия должна максимально эффективно использовать средства, получаемые от продажи нефти и газа, вкладывая их в развитие науки, создание технологий и образование. Об этом заявил зампредседателя Правительства России и полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания по развитию нефтегазовых проектов на территории Сахалинской области.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По его словам, пока российская промышленность не обладает целым рядом современных технологий для добычи нефти и газа. "Нужно заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, создавать ледостойкие платформы. Пока это зарубежные технологии, к которым нас не всегда допускают из-за санкций", - сказал Трутнев.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Вице-премьер отметил, что необходимо продолжать заниматься разведкой новых месторождений. "Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия", - уточнил Трутнев.

Он также подчеркнул, что Сахалинская область относится к той категории регионов России, которые сочетают большой ресурсно-сырьевой потенциал со сложными природно-климатическими условиями. Регион обладает большими природными запасами, по которым занимает 39 место в России. На долю нефтегазовой отрасли приходится около 83% от общего объема промышленного производства и более 60% от налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сахалинской области.

"Наша обязанность помогать бизнесу развиваться, но взаимодействие должно быть взаимным, инвесторам нужно обращать внимание на потребности региона, вкладываться в его экономическое развитие", - отметил Юрий Трутнев.

Сейчас на территории Сахалинской области и шельфе Охотского моря, действуют на основание договора о разделе продукции (СРП) международные нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также проект "Сахалин-3".

Экономика Отрасли Нефть и газ

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