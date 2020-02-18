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18.02.2020,  
09:13
Текст:  Антон Валагин

Устаревший тип: появились подробности о захваченном боевиками Т-90

В Сети опубликованы фото танка Т-90 сирийской армии, захваченного боевиками и пущенного в дело против бывших хозяев.

Фото: Steven Byles/Wikimedia.org
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Это старая модификация 1992 года, значительно уступающая современным модификациям. Танк не имеет тепловизора, недостаточно защищенная литая башня частично прикрыта динамической защитой советского образца. Машина оснащена 840-сильным двигателем и передвигается на гусеницах устаревшей конструкции.

Учитывая прошлые случаи, все говорит в пользу того, что танк довольно быстро будет уничтожен российскими ВКС, пишет "Вестник Мордовии".

Российская армия использует версию Т-90А образца 2005 года со сварной башней, современной динамической защитой "Реликт" и тепловизионным прицелом. Старые Т-90 находятся на базах хранения, либо применяются в качестве учебных машин. В 2020 году начнутся поставки в войска глубоко модернизированной версии Т-90М "Прорыв". Машина оснащена пушкой "Арматы", системой защиты экипажа и климат-контролем.

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