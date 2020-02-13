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13.02.2020,  
11:26
Текст:  Антон Валагин

Поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в 2020 году

Серийные поставки модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3" в российскую армию начнутся в текущем году, сообщил глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

- Да, вы правильно поняли, - ответил Потапов на вопрос журналиста о начале поставок. Слова руководителя холдинга приводит "Интерфакс". Назвать количество заказанных Минобороны РФ машин Потапов отказался: "Эта тема не для внешнего мира".

Фото: FaceMePLS/Wikimedia.org
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Модернизированный Т-90 разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Ее задачей была глубокая модернизация Т-90 с улучшением его боевых и эксплуатационных характеристик. Танк получил новую башню с модернизированной пушкой, которую также устанавливают на Т-14 "Армата". Новое орудие и усовершенствованная система управления огнем позволяют использовать широкую номенклатуру боеприпасов - в том числе бронебойные снаряды повышенного могущества. Автоматика обеспечивает поиск, распознавание, сопровождение и поражение целей вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Машина оснащена динамической защитой последнего поколения, зенитный 12,7-миллиметровый пулемет стал дистанционно управляемым. Ранее представители "Уралвагонзавода" сообщали, что Т-90М станет первым российским танком с климат-контролем - ранее эту опцию получили Т-90С для Алжира.

"Прорыв" успешно прошел государственные испытания, российскую машину высоко оценили в США.

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Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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