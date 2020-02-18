Устюгов отказался от продолжения выступлений в "Ски Туре" из-за простуды

Российский лыжник Сергей Устюгов вслед за Натальей Непряевой отказался от продолжения борьбы в многодневной гонке "Ски Тур" из-за болезни.

Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. "Сергей прекращает выступление на "Ски Туре", у него простуда", - сказала Вяльбе.

В понедельник стало известно, что из-за болезни не смогла продолжить борьбу на этих соревнованиях сильнейшая российская лыжница Наталья Непряева. Она приняла участие в последней гонке, но затем было принято решение, что выступать дальше смысла не имеет.

"Ски Тур" завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме. По итогам двух первых гонок Устюгов занимал 21-е место в общем зачете. 18 ноября в рамках этих соревнований состоится спринт классическим стилем. Борьбу за победу в этом турнире и Кубке мира ведет другой российский лыжник Александр Большунов. Ранее в гонке преследования он показал второй результат.