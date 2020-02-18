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18.02.2020 09:32
Рубрика: Общество

В 2020 году в России будет построено более 700 новых детсадов

Текст: Ксения Колесникова

В 2019 году в России введено в эксплуатацию 577 детских садов на 78 965 новых мест. В этом году планируется ввести еще 737 дошкольных организаций на 103 868 новых мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения.

Фото: iStock
Опубликован новый порядок приема в детсады

"Мы хотим, чтобы дети в дошкольных учреждениях были счастливы, здоровы, получали необходимую заботу, - заявил министр просвещения Сергей Кравцов. - В новых детсадах, строящихся в рамках национального проекта, должны быть все условия для полноценного и всестороннего развития ребенка. Важно оснащать их современным оборудованием для занятий спортом и творчеством".

По его словам, нехватка мест в детских садах - это проблема, которую нужно решить одной из первых.

Напомним, ранее министерство просвещения опубликовало пакет документов, который сделает устройство в детский сад и перевод ребенка из одного детсада в другой более понятными и прозрачными для родителей.

Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения

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