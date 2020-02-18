В Болгарии из-за двух слов премьера разгорелся русофобский скандал

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что для отказа от национальной валюты - лева, и вступления республики зону евро необходим "полный консенсус" по вопросу. В этом, на первый взгляд, логичном утверждении прозападное политическое объединение "Демократичная Болгария" усмотрело злой умысел и даже "российское влияние".

"Такая риторика означает, что премьер либо чего-то боится, либо хочет скрыть неспособность правительства достичь реального прогресса по этому ключевому для Болгарии и болгар приоритету", - говорится на сайте "Демократичной Болгарии".

Кроме того, болгарские евроатлантисты обвинили Борисова в том, что его слова приведут к панике в обществе, а это, по их мнению, тоже "отвечает интересам России". Примечателен и вывод, сделанный из нескольких слов премьера: его уличили в "нехватке решительности, лидерства и страхе проведения реформ".

Между тем, социологический опрос, проведенный в январе, показал, что более половины населения страны не поддерживают отказ от национальной валюты в пользу евро. За безоглядный отказ от лева выступило лишь 19 процентов участников исследования.