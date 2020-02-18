В Большом театре поставили оперную быль

Самая интригующая оперная премьера сезона - "Садко" Николая Римского-Корсакова, представленная Дмитрием Черняковым на сцене Большого театра. Девять лет назад его эпатажная трактовка "Руслана и Людмилы" на открытии театра после реконструкции вызвала скандал. За эти годы режиссер создал три десятка спектаклей на западных сценах.

В Москве возвращения Чернякова ждали. "Садко" - большая русская опера, презентовавшая когда-то художественный стиль Большого театра и не сходившая с его сцены до 1980-х. Интриговала перспектива трактовки, учитывая его жесткий постмодернистский подход к материалу и бескомпромиссный стиль конфронтации с произведением. Но Черняков повел игру с Римским-Корсаковым и со зрителями, а точнее, с Большим театром, на другом поле.

Квест должен избавить Садко и Любаву от их собственных фрустраций, в которых они признаются режиссеру Чернякову перед началом спектакля

Его "Садко" - классический красочный спектакль в духе сценических полотен имперских и советских времен, с историческими костюмами и декорациями, богатой бутафорией и многолюдной массовкой: демонстративная дань традициям Большого театра, которой так ждали от него 9 лет назад, на открытии (получите). Идея сценографии - откровенно дизайнерская: галерея эскизов декораций к спектаклям "Садко", создававшимся русскими художниками с 1901 года - Васнецовым, Коровиным, Егоровым, Билибиным, Рерихом, Федоровским. На сцене их копии в разных вариантах: на баннерах-занавесах, задниках, опускающихся из-под колосников, в декорациях, вернувших к жизни коровинские паруса и новгородские башни, билибинский лунный пейзаж и обильную утварь - кувшины, чарки, чаши, бочки, сундуки, тюки, ткани, деревянные рыбы с человечьими головами, которыми заполнены пиршественные столы и сцена.

Такой апофеоз "театральности" у Чернякова саркастично оборачивает идею традиции в гротеск. Режиссерский подвох ощущается и в образах новгородцев - все, как на подбор, с одинаковыми льняными прическами, косами, бородами, в одинаковых старорусских костюмах (художник Елена Зайцева), с одинаковыми дружными реакциями.

Основная коллизия строится на том, что три молодых современных человека - Садко в джинсах и пуловере, Любава в джинсах и темных очках и элегантная Волхова с чемоданом на колесиках - вовлекаются в квест, который они должны пройти в Парке развлечений, переходя из одного павильона в другой и попадая в сюжет былины "Садко". Квест должен избавить их от собственных фрустраций, в которых герои признаются Чернякову перед началом спектакля, появляясь на экране и отвечая на вопросы его теста. Любаву (Екатерина Семенчук) вечно бросают ухажеры, Волхова (Аида Гарифуллина) мечтает о головокружительной любви, а Садко (Нажмиддин Мавлянов) с его комплексом нереализованности, страхом затеряться в толпе хочет стать былинным богатырем.

Режиссер дает им шанс испытать желаемое, отправляя в Парк, распорядитель которого - Старчище с фолиантом "Садко" в руках, "рериховский" пращур с длинными седыми прядями и лысым лбом (Сергей Мурзаев). Он вручает гусли Садко и направляет в первый павильон под названием "Пир в богатых хоромах братчины в Новгороде". Здесь, в антураже декорации Васнецова, пир горой: дружным хором величают Новгород, одобряют песню гусляра Нежаты (контральто Юрий Миненко), вызывающую приступ смеха у Садко. Для него происходящее - фантасмагория: бесконечные славословия, скоморошьи танцы, "дурень" Дуда верхом на скоморохе Сопеле. Песнь Садко о новых странах и новой жизни слушать не хотят: все должно быть "по-старинному". Садко изгоняют из павильона.

Следующий павильон - "Берег Ильмень-озера", где Садко на фоне билибинского месяца и приозерных зарослей кручинится: "людям не надобны мои гусельки яровчаты". Появляется Волхова с чемоданчиком - "чудо чудное, диво дивное". Старчище пускает пар на сцене, переодевшаяся в струящийся цветной балахон Волхова становится "музой" изгнанника. Их сцены в духе рутины любовных дуэтов - "лёли-лёли, цветики": муза танцует, размахивая фалдами балахона ("ночь напролет"), увенчивая героя цветочным венком и обещая подарить ему трех золотых рыбок. Но царь морской Океан-море (Станислав Трофимов) появляется из-за кулис в грозном обличье, с круглым пузом-аквариумом, стразами, тинной бородой и трезубцем.

Садко приходится перейти дальше, в "Светлицу в тереме", где он натыкается на другую участницу квеста - Любаву, исполняющую свой однообразный плач "всю ночь ждала… Садко меня не любит…" Раздраженный "супруг" вручает ей пяльцы и мчится скорее прочь (не без драки) из этого павильона.

В "Пристани в Новгороде на берегу Ильмень-озера" режиссер саркастически разделывается с шаблонами массовых сцен: новгородцы катят бочки, несут тюки, торгуют, разворачивают ковры и ткани, в толпе появляются страшные иноземцы в черных одеяниях с капюшонами, с рогами и бородами, калики перехожие, спорящие о Правде и Кривде, рефреном звучит фантасмагорически высокий голос Нежаты "славься, славься, славься!".

Над Садко насмехаются. Но вот на сцену выносятся три заветные рыбы в чаше, они превращаются, по былине, в золото, и тут же происходит метаморфоза: все славят Садко. Он сам теперь выбирает из массовки певцов - Варяжский гость (Дмитрий Ульянов), Индейский (Алексей Неклюдов), Веденецкий (Андрей Жилиховский). Садко ставит им номера, обряжает в шкуры, жемчуга, праздник набирает размах и удаль русскую, которую обрывает (как всегда некстати) появившаяся супруга Любава с плачем "мать сыра земля… ты сокрой меня!" Разумеется, Садко она не остановит: герой отправляется в заморские страны.

Черняков ведет свою игру филигранно, не обрушая конструкции спектакля и не заставляя усомниться в том, что отдает дань всем ее сценическим постулатам, но сарказм его проступает в оптике, высвечивающей мертвечину "режимной" эстетики. Апофеоз - дефиле морских гадов в подводном царстве: медленное шествие по кругу костюмированных водорослей, гигантских рыбин и чудищ со стеклянными глазами, напоминающих персонажей фантастического хоррора. Эта феерия подобно хороводу вокруг елки завораживала публику.

Но в чем смысл этого квеста? Чем заканчивается поход по павильонам Садко, что он открывает для себя? Он теряет Волхову, покинувшую его, спящего, с чемоданчиком, и оказывается в окружении рабочих в комбинезонах и оранжевых бейсболках, отчетливо напоминающих "строителей", открывавших когда-то в его постановке Историческую сцену Большого театра. В той точке, вероятно, отражается и нынешняя трактовка Садко. Живописные банеры, декорации, бутафорские рыбы - все смешалось в финале на сцене. Садко расставляет артистов, но они снова поют глорию - слава морю, Волхове! Все вернулось на круги своя. Садко рыдает.

Конечно, Римский-Корсаков писал свою оперу-былину не о таком Садко, но, как заметил в тексте перед началом спектакля Нажмиддин Мавлянов (Садко), сегодня таких героев и нет. Черняков же, несмотря на кажущийся компромисс, остался на своей территории. Что касается музыкального воплощения Римского-Корсакова, то оно впечатлило бесспорно. Важно, что обошлись без грубых купюр, убивающих эпическое течение музыкального потока: величие и колористическая красота, мера и стройность в звучании оркестра (Тимур Зангиев), красиво и сложно устроенные хоры, которым еще предстоит филигранно скоординироваться с оркестром, великолепные работы солистов, которым пришлось не только исполнять в спектакле вокально сложнейшие партии, но и пройти все слои хитрой театральной игры, предложенной Черняковым.