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18.02.2020 12:32
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" произошли кадровые перестановки

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Компания "Газпром" сообщила о кадровых перестановках в руководстве. Изменения коснулись высшего звена компании во внешнеэкономической и финансовой сфере, а также руководителей региональных отделений.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В связи с выходом на пенсию от занимаемой должности освобожден главный бухгалтер "Газпрома" Елена Васильева. Место займет ее бывшей заместитель Михаил Россеев.

Должность заместителя руководителя Аппарата Правления "Газпрома" ликвидируется, а занимавший ее Михаил Середа назначен 1-м заместителем генерального директора "Газпром экспорт" и генеральным директором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" - "Газпром трейдинг".

"Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве члена Правления ПАО "Газпром" будут приняты Советом директоров компании", - говорится в сообщении "Газпрома".

Кроме того, начальником Департамента 512, отвечающего за внешнеэкономическую деятельность, вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, ранее занимавший должность заместителя начальника этого Департамента. Павел Одеров назначен заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности "Газпром нефть" и заместителем генерального директора "Газпром экспорт".

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Руководителем Аппарата Правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника Управления в Департаменте 201 (документооборота и контроля Аппарата Правления). Сам департамент получил другое цифровое обозначение - 101, а его руководителем назначена Ирина Милютина, до этого занимавшая должность заместителя начальника Управления в Департаменте 201.

В региональных отделениях также произошли изменения. Генеральным директором "Газпром трансгаз Томск" вместо Анатолия Титова назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента 645 (отвечающий за капремонт). Генеральным директором "Газпром добыча Оренбург" вместо Владимира Кияева назначен Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера - первого заместителя генерального директора "Газпром добыча Ямбург". Как указано в сообщении пресс-службы компании, Анатолий Титов и Владимир Кияев освобождены от занимаемых должностей в связи с выходом на пенсию.

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