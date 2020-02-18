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18.02.2020 13:18
Рубрика: Власть

В Госдуме изучат призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

Текст: Татьяна Замахина
Совет Госдумы обсудит высказывание судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, предложившего не считать Российскую Федерацию правопреемником СССР. Анализ призыва представит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Арановский назвал РФ государством, "не причастным к тоталитарным преступлениям" СССР. Сам Советский Союз он оценил как "незаконно созданное государство", правопреемником которого в вопросах вины за репрессии не может выступать Россия.

Песков назвал Россию правопреемницей СССР

Ситуация обсуждалась на пленарном заседании Госдумы. В КПРФ предложили сформировать межфракционную рабочую группу для изучения слов Арановского.

- Это свидетельствует о нижайшей квалификации данного судьи, не имеющего права занимать свой пост уже по этой причине, - заявил депутат от фракции, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. - Он занимается абсолютно провокационной деятельностью, которая ставит под сомнение сегодняшний международный статус РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что пока не стоит спешить с созданием рабочей группы. Изучить заявление он предложил Жукову. "А затем Александр Дмитриевич внесет предложение. Можно это будет сделать на ближайшем Совете Государственной думы", - отметил спикер.

Пресс-служба Конституционного суда ранее поясняла, что мнение Арановского по СССР отражает его личную позицию, а для правоприменительной практики имеет значение только решение самого КС.

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