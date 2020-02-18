В Госдуме изучат призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

Совет Госдумы обсудит высказывание судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, предложившего не считать Российскую Федерацию правопреемником СССР. Анализ призыва представит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Арановский назвал РФ государством, "не причастным к тоталитарным преступлениям" СССР. Сам Советский Союз он оценил как "незаконно созданное государство", правопреемником которого в вопросах вины за репрессии не может выступать Россия.

Ситуация обсуждалась на пленарном заседании Госдумы. В КПРФ предложили сформировать межфракционную рабочую группу для изучения слов Арановского.

- Это свидетельствует о нижайшей квалификации данного судьи, не имеющего права занимать свой пост уже по этой причине, - заявил депутат от фракции, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. - Он занимается абсолютно провокационной деятельностью, которая ставит под сомнение сегодняшний международный статус РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что пока не стоит спешить с созданием рабочей группы. Изучить заявление он предложил Жукову. "А затем Александр Дмитриевич внесет предложение. Можно это будет сделать на ближайшем Совете Государственной думы", - отметил спикер.

Пресс-служба Конституционного суда ранее поясняла, что мнение Арановского по СССР отражает его личную позицию, а для правоприменительной практики имеет значение только решение самого КС.