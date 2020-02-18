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18.02.2020 10:06
Рубрика: Общество

В Госдуме оценили опыт Москвы по созданию электронного паспорта детских прививок

Текст: Любовь Проценко

Практику введения в электронные медицинские карты россиян раздела "Вакцинация", как уже испытано на московском опыте, предложил перенять всем регионам России зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Леонид Огуль.

Он рассказал, что в Госдуме прошли парламентские слушания по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, в частности, по проблемам вакцинации населения. Напомнил, что ВОЗ включила отказ от прививок в список глобальных угроз человечеству. В числе мер, которые позволят отслеживать и управлять ходом иммунизации населения, столица использует введение электронных паспортов прививок для детей. "Электронном паспорте москвичей есть раздел "Вакцинация", где теперь содержится вся информация о сделанных ребенку прививках, информация том, когда нужно сделать следующую прививку. Считаю, что эта практика должна быть распространена на все регионы России", - сказал Леонид Огуль.

Фото: iStock
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В разделе "Вакцинация" родители могут посмотреть информацию о всех выполненных прививках и туберкулиновых пробах. Этот сервис пока работает в тестовом режиме. Все новые прививки будут вноситься в электронную медкарту ребенка, рассказала журналистам заммэра по вопросам социальной политики Анастасия Ракова:

- В прошлом году мы провели масштабную работу по оцифровке прививочных карт детей. В результате создана электронная база прививок, в которой содержатся данные более 1,9 миллиона карт и которая подтверждена медицинскими работниками городских поликлиник. Работа по оцифровке данных карт велась полгода. В итоге удалось создать исключительный электронный реестр всей детской вакцинации.

Оцифровка данных позволяет видеть детей, которым сделаны 100% обязательных прививок по возрасту. Учитывать и детей, родители которых полностью отказались от прививок. А также детей, которым по каким-то причинам прививки полностью или частично противопоказаны, плюс тех, по которым нет информации по прививкам.

Благодаря этим данным появилась возможность проанализировать ситуацию с детской вакцинацией в целом по городу, отметила заммэра. Можно оперативно в режиме онлайн мониторить работу по вакцинации детей и реагировать на отказ от прививок, заранее прогнозировать эпидемиологическую ситуацию по столице в целом и по отдельным группам детей - в школах и в детских садах. "У нас связаны две системы - ЕМИАС и МЭШ, и мы можем предсказать риск развития того или иного заболевания в каждом классе", - пояснила Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе проводится большая агитационная работа в поддержку вакцинации. Помимо социальной рекламы и видеороликов, медики работают отдельно с каждым родителем. В частности В 2019-м году был создан сервис информирования пап и мам. Они получают оповещения в виде push-уведомлений, СМС-сообщения и письма по электронной почте с информацией о прививке, которую советуют сделать ребенку в определенном возрасте, а также о возможном заболевании при отказе от нее. Если данных о прививке по какой-то причине нет, родителям напоминают, что нужно сообщить об этом в поликлинику. Всего С момента запуска сервиса отправлено 1,5 миллиона подобных оповещений.

Помимо этого, молодые мамы получают сообщения с информацией о календаре прививок - чтобы в будущем они не пропустили какую-либо из них.

В систему внесен перечень из 150 наименований вакцин, зарегистрированных на территории России.

"Были случаи, когда в медицинскую карту вносились данные об услугах, которые на самом деле не были оказаны. Такое недобросовестное поведение недопустимо. Мы неоднократно говорили о том, что лучший способ предотвратить подобные нарушения - это обеспечить полную прозрачность системы. И мы последовательно работаем в этом направлении. А самый ответственный контролер - сам пользователь.

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Для таких случаев внутри сервиса мы предусмотрели кнопку обратной связи. Если некорректные данные все же появятся в карте, мы просим жителей сообщать об этом. Мы оперативно реагируем на все запросы, никакие нарушения не останутся незамеченными. Вместе мы будем работать над тем, чтобы система была еще более эффективной и открытой", - сказала Анастасия Ракова.

В течение года появится еще одна полезная опция - родителям будет приходить СМС о том, что в карту ребенка была добавлена новая запись о сделанной прививке. Так они не пропустят важную информацию, на которую надо обратить внимание. И это же дает новый инструмент контроля в руки мам и пап.

"Через несколько месяцев мы также дадим возможность всем москвичам подгружать в электронную медицинскую карту любые данные - анализы, снимки, выписки и консультации, - которые есть у них сейчас на руках. Эти документы можно будет отсканировать и загрузить в карту, чтобы они хранились в одном месте. И при желании пациент может предоставлять эти данные своему лечащему врачу", - добавила вице-мэр.

Уже около 190 тысяч людей получили доступ к картам, из них более 30 тысяч - это медкарты детей.

Справка "РГ"

Чтобы увидеть данные о вакцинации своего ребенка, нужно получить доступ к электронной медкарте. Для этого надо отправить запрос на портале mos.ru, внести личные данные ребенка до 15 лет и подождать, пока они пройдут проверку. Если потребуется помощь в заполнении заявки или нет возможности воспользоваться компьютером, можно обратиться за помощью к сотрудникам центров госуслуг "Мои Документы". Доступ к электронной медицинской карте будет предоставлен в течение 5 рабочих дней.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Прививки и вакцинация

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