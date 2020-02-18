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18.02.2020 18:19
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки в главы Конституции о президенте и правительстве

Текст: Татьяна Замахина
В профильный Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции. Новые нормы предлагается внести в главы 4 и 6, посвященные президенту и правительству.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета Павел Крашенинников сообщил журналистам, что эти поправки были подготовлены на основании предложений членов профильной рабочей группы (парламентарий является ее сопредседателем). Инициативы обсуждались на сегодняшнем заседании.

О президенте

Многие поправки касаются полномочий президента - изменения предложены в четвертую главу Основного закона.

Одно из основных предложений - прописать, что глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как рассказали в комитете, в настоящее время нормы о неприкосновенности бывшего главы государства (а также о ее лишении) закреплены в федеральном законе, посвященному гарантиям экс-президентам. "Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции", - отметил Павел Крашенинников.

В "президентскую" главу Основного закона предложены и другие изменения. Так, прописывается, что глава государства обеспечивает гражданский мир и согласие в стране. Уточняется также, что он осуществляет общее руководство правительством.

Еще одно уточнение касается Совета Безопасности. Он, согласно поправке, формируется президентом, чтобы содействовать ему в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Указывается также, что целью формирования Администрации президента является обеспечение осуществления главой государства его полномочий.

Кроме того, вносятся корреспондирующие поправки в соответствии с поддержанными ранее предложениями. Они касаются Счетной палаты, судебной системы и прокуратуры.

О правительстве

Ряд новелл предложен в шестую главу Конституции, посвященную правительству и его полномочиям.

Предлагается установить дополнительное ограничение для председателя и членов правительства, а также иных руководителей федеральных органов исполнительной власти. А именно - запрет иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

Одна из поправок считает возможным прописать, что премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Предложено скорректировать и дополнить положения о процедуре формирования правительства, уточнив последствия неутверждения Госдумой председателя или членов правительства. "После трехкратного отклонения Госдумой кандидатур премьер-министра глава государства вправе (но не обязан) распустить Государственную Думу и назначить новые выборы, - рассказал о сути поправки Павел Крашенинников. - В этом случае президент назначает председателя правительства".

При этом глава государства будет вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы - если после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства (кроме "силового блока") более трети должностей членов правительства остаются вакантными. В этом случае президент вправе назначить предложенные премьер-министром кандидатуры.

За правительством могут быть закреплены новые полномочия. А именно:

- обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей;

Фото: iStock
В Конституцию предложили ввести запрет министрам иметь счета в зарубежных банках

- государственная поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала;

- охрана окружающей среды, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным;

- развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры;

- обеспечение выполнения национальных проектов и федеральных программ;

- обеспечение участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики;

- поддержка волонтерского движения.

"Такие поправки позволят повысить уровень правового регулирования этих вопросов, - рассказал глава профильного комитета. - Кроме того, после внесения в Конституцию эти положения будут раскрываться в отраслевом законодательстве и влиять на глобальные вопросы".

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Президент Правительство Изменения в Конституцию РФ

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