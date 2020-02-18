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18.02.2020 09:17
Рубрика: В мире

В Греции проходит 24-часовая забастовка

Текст: Денис Кабанов (Афины)
В знак протеста против законопроекта о страховании, внесенного на утверждение в парламент министерством труда и социальных дел Греции, в Афинах во вторник не будет работать общественный транспорт, 3-часовую забастовку проведут средства массовой информации.

По данным сайта Apergia.gr, в столице сегодня на маршруты не выйдут автобусы, троллейбусы, трамваи, несколько веток метрополитена также будут закрыты. Из-за забастовки работников общественного транспорта афинская полиция отменила все ограничения движения транспортных средств по центру города, будет разрешено также использование выделенных автобусных полос.

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Кроме того, ожидается, что большинство компаний в портах Пирей, Рафина и Лаврион значительно сократят график отправки пассажирских и грузовых судов из-за участия в забастовке пяти морских профсоюзов.

Стачку проведут и средства массовой информации. По решению директоров Ассоциации прессы и СМИ с 12:00 до 15:00 по местному времени (с 13:00 по 16:00 мск) телеканалы и радиостанции прервут свой эфир.

К акциям протеста, проводимым на улицах города, присоединятся Всегреческая федерация работников государственных больниц и Всегреческая федерация работников местного самоуправления.

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Протестующие считают, что нынешнее правительство, сформированное правоцентристской партией "Новая демократия", продолжает "антинародную" политику предыдущих кабинетов в области социальной защиты. В частности, от нынешних властей требуют отмены принятого прошлым левым правительством так называемого "закона Катрунгалоса". Профсоюзы настаивают на восстановлении 13-й и 14-й пенсий, полном государственном социальном страховании и снижении пенсионного возраста, который на данный момент составляет 67 лет.

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