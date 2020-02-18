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18.02.2020 13:09
Рубрика: Власть

В Конституции могут прописать личную ответственность премьер-министра

Текст: Александра Белуза
Рабочая группа предлагает прописать в Основном законе личную ответственность премьер-министра, а также расширить список конституционных обязанностей правительства. В частности, включить поддержку научно-технологического развития, волонтерства и защиту животных.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во вторник прошло уже десятое по счету заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию. В этой связи ее сопредседатель Талия Хабриева обратила внимание на то, что наступило время расставлять акценты. Так, рабочая группа предлагает внести в базовый текст законопроекта ряд поправок, связанных с правительством РФ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Решили сказать про персональную ответственность председателя правительства, что он действует на основании законов, указов, распоряжений и поручений президента, организует работу правительства и несет персональную ответственность", - заявил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Кроме того, предлагается дополнить статью 114 Конституции, где говорится о полномочиях правительства. Туда добавят ряд новых норм, которые обсуждались на встрече с президентом. Это поддержка, укрепление и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды, перечислил Крашенинников.

На уровне Основного закона также предлагается регламентировать, что правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала.

В числе других поправок - "правительство обеспечивает выполнение национальных проектов и федеральных программ, участие общественных объединений в выработке и проведении государственной политики и проведение в России госполитики, направленной на поддержку волонтерского движения".

Фото: iStock
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Расширяются конституционные полномочия и в части экологии. Пропишут, что кабмин отвечает за сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Кроме того, правительство создает условия для развития системы экологического образования, воспитания и формирование экологической культуры. "Это мы все обсуждали", - напомнил Крашенинников.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, член рабочей группы Вячеслав Никонов пояснил, что предложения расширяют полномочия правительства. "Поручили ему заниматься теми делами, о которых члены рабочей группы говорили на встрече с президентом - имею ввиду вопросы экологии, научно-технической политики, волонтерства, поддержки общественного сектора. Все это теперь войдет в Конституцию РФ", - заявил Никонов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Изменения в Конституцию РФ

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