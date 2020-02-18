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18.02.2020 11:53
Рубрика: Власть

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

Текст: Александра Белуза
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью". В рабочей группе по поправкам в Основной закон считают важным распространить этот принцип и на экс-глав государств. Предложение уже оформлено в виде поправки, сообщил ее сопредседатель Павел Крашенинников.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

На заседании рабочей группы во вторник о предложении рассказала глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова

"Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью. Это будет конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства", - отметила Лахова. Она напомнила, что президент, являясь гарантом Конституции, прав и свободы человека и гражданина, принимает конституционные меры по охране суверенитета России.

Фото: iStock
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"Не могу не согласиться", - поддержала Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Соответствующая поправка по предложению рабочей группы уже сформулирована, сообщил Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. "Мы это обсуждали, и такая поправка существует", - сказал он.

"Есть статья, которая говорит о том, что президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью. Это у нас есть. Также говорится, что ему могут быть предоставлены другие гарантии в соответствие с федеральным законом", - рассказал Крашенинников.

Власть Работа власти Госуправление Президент Изменения в Конституцию РФ

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