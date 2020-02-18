Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила ввести новое ограничение для членов правительства и других высокопоставленных чиновников - запретить им иметь счета и вклады за рубежом. Об этом на заседании во вторник сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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