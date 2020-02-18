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18.02.2020 11:40
Рубрика: Власть

В Конституцию предложили ввести запрет министрам иметь счета в зарубежных банках

Текст: Александра Белуза
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила ввести новое ограничение для членов правительства и других высокопоставленных чиновников - запретить им иметь счета и вклады за рубежом. Об этом на заседании во вторник сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он отметил, что по итогам обсуждения ряд поправок предлагается внести в 6 главу Конституции о правительстве РФ. В их числе - и ограничение по капиталам.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

"Я просто процитирую. Председателю правительства, его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежных средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ", - сказал Крашенинников.

Он напомнил, что срок подачи конституционных поправок в Госдуму продлен до 2 марта. "Второе чтение состоится скорее всего 10 марта", - добавил Крашенинников.

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