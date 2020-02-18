Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных

В Кремле нет деталей столкновения между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими военными. В Москве выразили сочувствие в связи с жертвами с обеих сторон внутриукраинского конфликта.

Напомним, что ополченцы и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах. "Мы видели информацию, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской Республикой и украинскими вооруженными силами. Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - отметил Песков.

На вопрос, можно ли сказать, что раз у Кремля есть влияние на Донецк и Луганск, то Москва несет ответственность за происходящее на Донбассе, пресс-секретарь президента заявил, что это "совершенно неправильная формулировка". "Так нельзя воспринимать", - заключил он.