В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ

В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможной войне России и Беларуси назвали "не очень обдуманными".

Глава комиссии нижней палаты парламента РБ по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько отметил, что "Украине такие заявления делать легко, ей уже не чего терять во взаимоотношениях с Россией", передает РИА Новости. При этом, подчеркнул парламентарий, У Беларуси отношения с Москвой непростые, как у любых государств, "но до войны не то что далеко, это просто немыслимо, этого никогда не может быть".

По словам Давыдько, незначительные экономические проблемы Москвы и Минска не должны стать политическими, и тем более - военными.

Также белорусский парламентарий посоветовал Пристайко воздерживаться от подобных заявлений.