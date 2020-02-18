В Минздраве пояснили организацию работы поликлиник

Поправки в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению не требуют закрытия кабинетов стоматологов в поликлиниках, - сообщили в Минздраве.

Стоматологи, как и гинекологи, в список врачей, обязательных даже для небольшой поликлиники, не попали. Но их помощь по-прежнему будет доступна всем страждущим. Фото: Сергей Михеев

Комментируя документ, многие СМИ разместили сообщения, что в поликлиниках теперь не будет стоматологов. Действительно, в пункте 9 документа, где расписана структура поликлиники, говорится, что в зависимости от численности прикрепленного населения рекомендуется иметь в поликлинике кабинеты специалистов определенных специальностей. Например, кардиолог, уролог, офтальмолог, невролог предусмотрены и в небольших медучреждениях, рассчитанных на помощь 30 тысячам "прикрепленных".

Кардиолог, уролог, офтальмолог, невролог предусмотрены и в небольших медучреждениях

Для поликлиник покрупнее (от 30 до 50 тысяч человек) добавлен кабинет онколога. Свыше 50 тысяч - кабинеты нефролога, колопроктолога, пульмонолога. При этом действительно ни в одном из перечисленных трех типов поликлиник документом не предусмотрен кабинет стоматолога. Как, впрочем, и гинеколога, чего въедливые журналисты почему-то не заметили.

На самом деле рекомендации Минздрава логичны. Для оснащения нормального отделения стоматологии, например, нужна определенная диагностическая и лечебная техника. Поэтому целесообразно там, где есть возможность, некоторые виды медицинской помощи переводить в специализированные учреждения - стоматологические поликлиники, женские консультации (если речь о гинекологической помощи). Но ключевые фразы тут - "если есть возможность" и "если целесообразно". Как именно структурировать первичную помощь - решают органы управления здравоохранения в регионах. Минздрав только рекомендует.