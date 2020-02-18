В посольстве Индии отметили 100-летие востоковеда Григория Бондаревского

Новости

Во Внуково экстренно сел самолет из Берлина 22:43
ЦПВС: Оружие США используется в Сирии против мирных граждан 22:39
Крымские военные смогут получить статус ветерана 22:34
МИД России прокомментировал новые санкции США 21:33
Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре 21:27
В Петербурге суд признал банкротом ретейлера "Юлмарт" 21:27
Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома 21:23
Представители 135 профессий получат гражданство РФ в упрощенном порядке 21:10
АвтоВАЗ начал испытывать Lada по-новому 21:00
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на "Ски Туре" 20:51
Пермские прокуроры проверят отказ в приеме ВИЧ-положительного пациента 20:50
В 2021 году начнутся испытания пассажирского сверхзвукового самолета 20:35
Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris 20:30
Путин освободил Суркова от должности помощника президента 20:00
Toyota представит в Женеве "младший" RAV4 20:00
Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца 19:55
МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 21:42
Рубрика: В мире

В посольстве Индии отметили 100-летие востоковеда Григория Бондаревского

Текст: Юрий Когалов

В посольстве Индии в Москве прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося российского востоковеда Григория Бондаревского (1920-2003). 20 лет назад он стал первым россиянином, удостоенным ордена Падма Шри - одной из высших наград республики. Она вручается в знак признания выдающегося вклада в сфере искусства, образования, промышленности, литературы, науки, спорта, медицины или социальной работы. Кроме Бондаревского эту награду смогли заслужить еще лишь четыре гражданина России.

Фото: iStock
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом

Вечер в посольстве начался довольно необычно - не с выступления посла, а исполнения произведений Моцарта и Чайковского - любимых композиторов профессора, а также индийской музыки на национальных инструментах. И лишь затем слово было дано главе дипмиссии.

Как отметил посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, "Бондаревский был одним из столпов российско-индийских отношений, величайших знатоков Индии в СССР". Он посвятил свою жизнь наведению мостов между нашими странами, которые будут служить еще долго. Профессор лично знал всех послов Индии в Советском Союзе и России. "Это была невероятная связь", - отметил Варма.

По словам руководителя Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяны Шаумян, "хотя Бондаревский был востоковедом широкого профиля, у него было особое отношение к Индии, и это было взаимно". Она также рассказала, что профессор обладал удивительной интуицией, он давал своим ученикам такие темы, которые попадали в тренд как раз ко времени защиты диссертации.

Фото: Facebook/Maria.zakharova.167
Премьер Индии Нарендра Моди приедет в Москву на День Победы

Как уточнила дочь Бондаревского Любовь, под руководством ее отца кандидатские и докторские диссертации защитили около 80 человек. Помогал с написанием диссертации он и ей самой, правда, в особой манере - говорил, что работа еще не готова и ее надо переписать, что и было сделано. Пять раз.

По ее словам, главный фетиш в их доме была библиотека, которая состояла из 9 тысяч книг, в том числе уникальных. После смерти профессора они были розданы его ученикам.

В завершении памятного вечера в посольстве были вручены медали имени Бондаревского за академические заслуги в изучении российско-индийских отношений. В этот раз четыре. Но отныне их будут вручать каждый год, вскоре после 25 января, когда у профессора был день рождения.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
ФСБ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на учебные заведения
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США