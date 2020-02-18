В посольстве Индии отметили 100-летие востоковеда Григория Бондаревского

В посольстве Индии в Москве прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося российского востоковеда Григория Бондаревского (1920-2003). 20 лет назад он стал первым россиянином, удостоенным ордена Падма Шри - одной из высших наград республики. Она вручается в знак признания выдающегося вклада в сфере искусства, образования, промышленности, литературы, науки, спорта, медицины или социальной работы. Кроме Бондаревского эту награду смогли заслужить еще лишь четыре гражданина России.

Вечер в посольстве начался довольно необычно - не с выступления посла, а исполнения произведений Моцарта и Чайковского - любимых композиторов профессора, а также индийской музыки на национальных инструментах. И лишь затем слово было дано главе дипмиссии.

Как отметил посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, "Бондаревский был одним из столпов российско-индийских отношений, величайших знатоков Индии в СССР". Он посвятил свою жизнь наведению мостов между нашими странами, которые будут служить еще долго. Профессор лично знал всех послов Индии в Советском Союзе и России. "Это была невероятная связь", - отметил Варма.

По словам руководителя Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяны Шаумян, "хотя Бондаревский был востоковедом широкого профиля, у него было особое отношение к Индии, и это было взаимно". Она также рассказала, что профессор обладал удивительной интуицией, он давал своим ученикам такие темы, которые попадали в тренд как раз ко времени защиты диссертации.

Как уточнила дочь Бондаревского Любовь, под руководством ее отца кандидатские и докторские диссертации защитили около 80 человек. Помогал с написанием диссертации он и ей самой, правда, в особой манере - говорил, что работа еще не готова и ее надо переписать, что и было сделано. Пять раз.

По ее словам, главный фетиш в их доме была библиотека, которая состояла из 9 тысяч книг, в том числе уникальных. После смерти профессора они были розданы его ученикам.

В завершении памятного вечера в посольстве были вручены медали имени Бондаревского за академические заслуги в изучении российско-индийских отношений. В этот раз четыре. Но отныне их будут вручать каждый год, вскоре после 25 января, когда у профессора был день рождения.