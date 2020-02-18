В России предложили запретить отключать за долги коммунальные услуги

"В проекте федерального закона предлагается установить в Жилищном кодексе Российской Федерации положение о невозможности приостановления предоставления коммунальной услуги по отоплению (газоснабжению, в случае если газ используется на цели отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах - холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной оплаты потребителем. Замечаний концептуального характера по проекту не имеется", - говорится в заключении. Правда, пока дата рассмотрения документа не известна.

На самом деле, подобные инициативы появляются в Госдуме регулярно, так как должников за коммуналку у нас по-прежнему много, а управляющие компании и ТСЖ практикуют отключения за долги. Порядок предоставления коммунальных услуг прописан в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. И там, в принципе нет четкого толкования, какие услуги можно отключать, а какие нет.

Поэтому управляющие компании чаще практикуют отключение канализации, холодной воды и газа. Вроде как, считают они, человек без этих услуг может какое-то время прожить. А вот если зимой отрезать должнику отопление, а человек потом заболеет и в суд подаст, то можно и на уголовное дело нарваться.

Как ранее поясняла председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в России участились случаи, когда управляющие компании без суда и следствия ставят заглушки на систему канализации в квартирах должников по оплате услуг.

"Во-первых, такие ограничительные меры делают жилое помещение непригодным для проживания, так как нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к жилью. А если человек не может проживать в своей квартире, это уже нарушение его конституционных прав. Во-вторых, весь дом в итоге может стать аварийным. Ну, и в-третьих, страдают соседи должника, так как из-за неработающей канализации в одной квартире появляется неприятный запах и антисанитария во всем подъезде", - отметила депутат.

Предложенный депутатом Алексеем Куринным законопроект предлагает четко прописать в Жилищном кодексе, что нельзя отключать за долги холодную воду, канализацию, отопление и газ (если он используется для отопления).