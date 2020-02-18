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18.02.2020 19:25
Рубрика: Экономика

Тянем штурвал на себя

В России запустили новую модификацию самолета Sukhoi Superjet 100
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Импортные компоненты на российском ближнемагистральном пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) начали менять на отечественные. Уже стартовали испытания первой крупной системы - установки охлаждения воздуха, сообщили в компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В итоге к 2024 году планируется выпустить импортозамещенную модификацию самолета - SSJ-New.

"В настоящий момент идут наземные и летные испытания в составе опытных самолетов SSJ100", - отметили в ГСС. По их результатам конструкцию установки охлаждения воздуха еще усовершенствуют. Эта установка - основной агрегат в системе кондиционирования, который отвечает за подачу свежего воздуха для дыхания, поддержание нормального давления, вентиляцию отсеков и температуру в кабине экипажа и в салоне. Разработала установку российская компания "Теплообменник". Детали поставляют еще десяток отечественных предприятий. Сейчас установка на 90% состоит из российских комплектующих, к моменту ввода в эксплуатацию SSJ-New рассчитывают оставшиеся 10% также заместить отечественными компонентами.

С российскими агрегатами вместо импортных самолет будет дешевле и надежнее, считает разработчик

Как заявляют в ГСС, импортозамещение в целом позволит уменьшить стоимость воздушного судна. Попутно усовершенствуют узлы и агрегаты, что повысит надежность самолета не в ущерб комфорту.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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В минпромторге ранее сообщали, что модифицировать "Суперджеты" будет сам их разработчик и производитель, то есть ГСС. Контракт с компанией заключили в декабре 2019-го. На модификацию планируется направить около 15 млрд рублей. На запрос "РГ" о дальнейших планах замещения импортных компонентов "Суперджета" в министерстве не ответили.

Менять прежде всего будут компоненты американского производства, считает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. "Могут подвергнуть импортозамещению, например, шасси, вспомогательную силовую установку. А вот внутреннюю начинку кабины пилотов вряд ли станут менять", - полагает он. В SSJ100 около 70% импортных комплектующих, главный вопрос возникнет с замещением двигателя. Сейчас на самолете установлен SaM146 французского производства. Работающей российской замены ему пока нет, хотя говорили об установке российского двигателя ПД-8. Но в этом случае нужно также учесть востребованность SSJ100 на зарубежных рынках. Продвигать самолет с импортным двигателем проще.

К тому же согласно обзору рынка гражданских самолетов стран ASEAN "Объединенной авиастроительной корпорации" спрос на самолеты в 100 мест, как SSJ100, невелик. Так что, вероятно, стоит новый "Суперджет" уменьшить до 75 мест, чтобы он смог вписаться в рынок, говорит Величко.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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