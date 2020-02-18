В Роструде рассказали, где инвалиды могут найти работу

На портале Роструда "Работа в России" для людей с ограниченными возможностями здоровья представлено более 85 тысяч рабочих мест.

Как поясняет Роструд, сегодня больше всего вакансий представлено для инвалидов по зрению и слуху. Достаточно много предложений трудоустройства для людей с нарушениями интеллектуальных функций, кровообращения и опорно-двигательного аппарата.

Больше всего вакансий предлагают работодатели из Московской области, Краснодарского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга и Москвы. Почти половина всех представленных вакансий (38 тысяч) относятся к сфере производства. Работодатели приглашают к себе технологов, химиков, инженеров, техников, слесарей, кладовщиков.

Часто соискателям предлагается и возможность предоставления или оплаты жилья. Для слесарей и лаборантов химического анализа есть предложения с зарплатой до 50 тысяч рублей, инженеры могут рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей. Есть и довольно редкие вакансии, например, для переводчиков с корейского языка. Причем трудиться можно удаленно.

Для людей с ограниченными возможностями также есть места в медицинской, в банковской сфере и др.