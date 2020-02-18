В Венгрии за каждого рожденного ребенка высадят десять деревьев

В Венгрии хотят оригинальным способом улучшить экологическую обстановку. С этой целью на каждого рожденного ребенка планируется высаживать десять деревьев.

"Таким образом, ежегодно появится один миллион деревьев. В результате этой меры лесные угодья страны вырастут к 2030 году на 27 процентов", - заявил в выступлении о положении нации в конференц-зале Várkert Bazár в венгерской столице премьер-министр Виктор Орбан.

По словам премьера, в соответствии с национальным климатическим планом, с 2022 года в венгерских городах будут ездить только автобусы на электрической тяге. Кроме того, государство окажет финансовую помощь малым и средним предприятиям, принимающим меры в защите окружающей среды. При этом к 2030 году 90 процентов энергии должны производиться при помощи солнца и ядерной энергетики, а к 2050 году Венгрия станет климатически нейтральной страной, озвучил премьер Орбан.