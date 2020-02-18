Валентина Матвиенко обсудила с президентом Замбии планы сотрудничества

Россия и Замбия намерены наращивать сотрудничество в ключевых для этой африканской страны областях - энергетике и геологоразведке. Кроме того, взаимные поездки граждан двух стран могут стать безвизовыми. Эти и другие вопросы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила вчера с президентом Замбии Эдгаром Лунгу.

Глава Совфеда напомнила, что в 2017 году стороны подписали соглашение о строительстве центра ядерной науки и технологий. Этот проект способен вывести экономику Замбии на новый уровень и сделать ее менее зависимой от капризов природы. Сейчас страна переживает сильнейшую за последние четверть века засуху. Отсутствие воды, питающей ГЭС, которая вырабатывает 80% всего электричества в республике, привело к резкому падению показателей в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Строительство центра было приостановлено из-за финансовых трудностей. Россия, считает глава Совфеда, может помочь Замбии решить эту проблему. Соответствующий запрос от Лусаки уже поступил. "Совместными усилиями мы найдем возможные варианты содействия финансированию начала строительства центра ядерных технологий", - уверена Матвиенко.

Кроме того, продолжила спикер, "в России очень мощная геологоразведочная школа". "Мы могли бы при определенных взаимовыгодных договоренностях помочь в разведке полезных ископаемых, минеральных ресурсов", - сказала она.

Способствовать реализации этих проектов должно упрощение визового режима. В прошлом году Москва и Лусака подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов. "Но я предложила, и Россия готова на это пойти, чтобы перейти вообще на безвизовый режим", - заявила Матвиенко журналистам. Эдгар Лунгу, по ее словам, "высказал заинтересованность" и намерен дать поручение ведомствам.

Идею безвизового режима замбийские депутаты восприняли на ура

Депутаты Национальной ассамблеи Замбии восприняли эту идею на ура. Валентина Матвиенко выступила на заседании парламента, ее речь неоднократно прерывалась выкриками "йа-йа-йа", которые здесь заменяют аплодисменты.

Помимо предложения отменить визы замбийские депутаты громко приветствовали готовность России увеличить количество стипендий для студентов из этой страны в российских вузах. По словам главы СФ, компания "Росатом" выделила 30 государственных стипендий для подготовки будущих специалистов центра ядерной науки и технологий.