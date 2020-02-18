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18.02.2020 12:52
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми людьми

Текст: Владимир Емельяненко

По итогам опроса ВЦИОМ, три четверти россиян или 76 процентов участников опроса, считают себя добрыми людьми. При этом чаще себя считают добрыми женщины - 82 процента, реже мужчины - 74 процента. Склонны к доброте и молодые люди 25-34 лет - тоже, как в случае с женщинами, их насчитывается 82 процента. Близки к ним по настрою и люди среднего возраста 35-44 лет - 81 процент из них готов к добрым делам.

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Все участники опроса особо подчеркнули, что свое окружение они тоже считают добрым - 75 процентов. При этом почти две трети россиян или 64 процента признают, что окружающие тоже довольно часто проявляют доброту по отношению к ним.

Важное уточнение исследования - 11 процентов опрошенных или каждый десятый участник исследования скорее не считает себя добрым человеком. 4 процента заявили о том, что категорически не считают себя добрыми.

Показательны разные мнения опрошенных относительно того, кого они считают добрым человеком. 28 процентов убеждены, что добрый человек - это тот, кто "всегда готов прийти на помощь". 27 процентов - "добрые люди должны быть отзывчивыми, небезразличными к другим и умеющими сочувствовать". При этом подавляющее большинство - 72 процента уверены, что добрым не является тот человек, кто добр исключительно к своим близким, а не к окружающим его людям.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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