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18.02.2020 23:14
Рубрика: Экономика

Ветераны ВОВ смогут всегда бесплатно ездить в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на российских поездах до конца своей жизни, причем с одним сопровождающим. Такое решение приняли в РЖД.

Фото: Из личного архива семьи Коротковых
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"Принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, [но и] всегда, то есть в любой момент ветераны […] смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", - приводит ТАСС слова гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Об этом топ-менеджер заявил на заседании комитета партии "Единая Россия" "Наша Победа".

Ранее льготы такого рода действовали только в период майских праздников.

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