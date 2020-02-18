Ветераны ВОВ смогут всегда бесплатно ездить в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на российских поездах до конца своей жизни, причем с одним сопровождающим. Такое решение приняли в РЖД.

"Принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, [но и] всегда, то есть в любой момент ветераны […] смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", - приводит ТАСС слова гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Об этом топ-менеджер заявил на заседании комитета партии "Единая Россия" "Наша Победа".

Ранее льготы такого рода действовали только в период майских праздников.