Видео: В Лондоне огромный самолет сел "боком" из-за шторма

Британцу удалось снять на камеру экстремальную посадку самолета в лондонском аэропорту Хитроу. В тот день Соединенное Королевство находилось во власти мощного шторма "Дэннис". По данным метеорологов, скорость ветра достигала 146 километров в час.

Но неблагоприятные погодные условия не остановили пилотов авиакомпании Etihad. Управляемый ими огромный лайнер Airbus A380, имеющий четыре двигателя, смог приземлиться в пункте назначения.

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно из-за сильных порывов ветра сначала зависает над взлетно-посадочной полосой, после чего садится боком. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры и экипаж не пострадали, пишет Daily Mail со ссылкой на пресс-службу аэропорта.