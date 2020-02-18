Власти Испании могут начать наказывать за восхваление диктатора Франко

В настоящее время минюст Испании готовится внести поправку в Уголовной кодекс королевства, которая позволит наказывать за восхваление диктатора Франсиско Франко, сообщает DW.

Как заявила представитель парламента Испании Адриана Ластра, "при демократии вы не восхваляете диктаторов и тиранов". При этом остается непонятным, что именно будет считаться "восхвалением", а также - какое наказание может последовать за это.

Инициатива по внесению изменений в уголовное право появилась после того, как в октябре 2019 года в Испании прошли многочисленные митинги сторонников Франко. Это случилось, когда гроб с телом диктатора, скончавшегося в 1975 году, был перенесен из склепа в мемориальном комплексе Долина павших на обычное кладбище недалеко от Мадрида.

Также Мадрид планирует убрать все франкистские символы, до сих пор остающиеся в общественных местах, включая статуи диктатора и его сподвижников, а кроме того - переименовать улицы, связанные с именем Франко. Помимо этого, существуют планы по эксгумации захороненных в общих могилах жертв франкистского режима.

Борьба с наследием диктатуры - одна из главных целей правящей коалиции левых и социалистов во главе с премьер-министром Педро Санчесом.