Новости

В Приморье и Хабаровский край пришли 78 фур с овощами из КНР 10:46
"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии 10:46
Клишас: Госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах 10:43
Непогода осложнила работу крупнейшего аэропорта Ямала 10:41
Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса 10:36
На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 "Суперграч" 10:35
На дне лагуны в Микронезии найдены три самолета ВВС США времен войны 10:31
Посол РФ: Польша пытается переиграть историю задним числом 10:30
Строители Крымского моста продолжили работу в семи регионах РФ 10:29
В Москве побит температурный рекорд 1949 года 10:28
В Северной Осетии мужчина украл вещи и поджег три автомобиля 10:24
В Госдуме оценили опыт Москвы по созданию электронного паспорта детских прививок 10:06
Пушков назвал "чушью" заявление Киева о войне России и Беларуси 10:01
Не Duster: "шпионы" заглянули в салон нового Sandero Stepway 10:00
Аксенов переназначил главу Минэкологии Крыма 09:52
В Братске прокуратура начала поиски источника загрязнения воздуха 09:50
Коронавирус закрыл крупнейший автосалон 09:35
В 2020 году в России будет построено более 700 новых детсадов 09:32
Видео: Первые стрельбы из модернизированных "Градов" провели в Сибири 09:32
Власти Испании могут начать наказывать за восхваление диктатора Франко 09:24
Житель Перми не дождался автобус и отсудил компенсацию за такси 09:22
В Красноярске два человека пострадали при взрыве в котельной 09:15
Украина хочет обменять пленных до встречи "в нормандском формате" 09:08
Незараженные пассажиры начнут покидать судно Diamond Princess с 19 февраля 09:03
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
18.02.2020 09:24
Рубрика: В мире

Власти Испании могут начать наказывать за восхваление диктатора Франко

Текст: Константин Волков

В настоящее время минюст Испании готовится внести поправку в Уголовной кодекс королевства, которая позволит наказывать за восхваление диктатора Франсиско Франко, сообщает DW.

Как заявила представитель парламента Испании Адриана Ластра, "при демократии вы не восхваляете диктаторов и тиранов". При этом остается непонятным, что именно будет считаться "восхвалением", а также - какое наказание может последовать за это.

Фото: Mariscal/REUTERS
Без Франко "Долина павших" потеряла половину привлекательности

Инициатива по внесению изменений в уголовное право появилась после того, как в октябре 2019 года в Испании прошли многочисленные митинги сторонников Франко. Это случилось, когда гроб с телом диктатора, скончавшегося в 1975 году, был перенесен из склепа в мемориальном комплексе Долина павших на обычное кладбище недалеко от Мадрида.

Также Мадрид планирует убрать все франкистские символы, до сих пор остающиеся в общественных местах, включая статуи диктатора и его сподвижников, а кроме того - переименовать улицы, связанные с именем Франко. Помимо этого, существуют планы по эксгумации захороненных в общих могилах жертв франкистского режима.

Борьба с наследием диктатуры - одна из главных целей правящей коалиции левых и социалистов во главе с премьер-министром Педро Санчесом.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

СМИ: В районе крушения MH-17 под Донецком не было "Буков"
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США