Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров встретились в Риме с итальянскими коллегами и провели с ними переговоры в формате "2+2".

Такая форма общения активно практиковалась в так называемый досанкционный период и приносила немалую пользу. Разговор высоких чиновников на "стыкующиеся" темы всегда более эффективен, чем официальная переписка ведомств, то и дело требующая каких-то уточнений. Вот почему именно к формату "2+2" главы наших оборонного и внешнеполитического ведомств нередко прибегали на переговорах с коллегами из Франции, Японии, Италии, других стран. Правда, с теми же итальянцами подобные переговоры последний раз состоялись в августе 2013-го.

Оптимизм внушает то обстоятельство, что помимо встреч с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и министром обороны страны Лоренцо Гуэрини Сергей Шойгу и Сергей Лавров имели обстоятельный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Что же касается так называемых "двусторонок", то было заранее известно, что, к примеру, основными темами переговоров министров обороны станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества. А еще - тема контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине.

На встрече с Лоренцо Гуэрини Сергей Шойгу не скрывал, что Минобороны России придает особое внимание восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики. "Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии", - отметил российский министр.

Министры говорили в Риме о контроле над вооружениями и кризисах в Ливии, Сирии и на Украине

Он напомнил, что Италия - наш давний надежный партнер. "Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями", - подчеркнул глава Минобороны России.

Он добавил, что "ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе".