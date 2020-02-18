Новости

В Петербурге суд признал банкротом ретейлера "Юлмарт" 21:27
Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома 21:23
Представители 135 профессий получат гражданство РФ в упрощенном порядке 21:10
АвтоВАЗ начал испытывать Lada по-новому 21:00
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на "Ски Туре" 20:51
Пермские прокуроры проверят отказ в приеме ВИЧ-положительного пациента 20:50
В 2021 году начнутся испытания пассажирского сверхзвукового самолета 20:35
Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris 20:30
Путин освободил Суркова от должности помощника президента 20:00
Toyota представит в Женеве "младший" RAV4 20:00
Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца 19:55
МИД РФ рассказал о переговорах с Турцией по Идлибу 19:51
В Москве состоится финал Национальной премии "Бизнес-Успех" 19:47
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую версию Lada Xray 19:33
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
Единое приложение для Office появилось в Google Play 19:10
10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой 19:07
В Казани протестировали новые автобусы МАЗ 19:03
Президенты России и Болгарии по телефону обсудили энергетические проекты 18:54
В Минске ответили на слова главы МИД Украины о "войне" Беларуси с РФ 18:49
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Президенты РФ и Туркмении по телефону обсудили стратегическое партнерство 18:36
Партия "За правду" представит свою программу на обсуждение в регионах 18:32
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 19:45
Рубрика: Власть

Четверка в Риме

Военные и дипломаты России и Италии возобновили сотрудничество в формате "2+2"
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров встретились в Риме с итальянскими коллегами и провели с ними переговоры в формате "2+2".

Такая форма общения активно практиковалась в так называемый досанкционный период и приносила немалую пользу. Разговор высоких чиновников на "стыкующиеся" темы всегда более эффективен, чем официальная переписка ведомств, то и дело требующая каких-то уточнений. Вот почему именно к формату "2+2" главы наших оборонного и внешнеполитического ведомств нередко прибегали на переговорах с коллегами из Франции, Японии, Италии, других стран. Правда, с теми же итальянцами подобные переговоры последний раз состоялись в августе 2013-го.

Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Шойгу: Напряженность между РФ и НАТО в Европе продолжает расти

Оптимизм внушает то обстоятельство, что помимо встреч с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и министром обороны страны Лоренцо Гуэрини Сергей Шойгу и Сергей Лавров имели обстоятельный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Что же касается так называемых "двусторонок", то было заранее известно, что, к примеру, основными темами переговоров министров обороны станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества. А еще - тема контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине.

На встрече с Лоренцо Гуэрини Сергей Шойгу не скрывал, что Минобороны России придает особое внимание восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики. "Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии", - отметил российский министр.

Министры говорили в Риме о контроле над вооружениями и кризисах в Ливии, Сирии и на Украине

Он напомнил, что Италия - наш давний надежный партнер. "Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями", - подчеркнул глава Минобороны России.

Он добавил, что "ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе".

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Армия В мире Европа Италия Правительство МИД Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
ФСБ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на учебные заведения
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг