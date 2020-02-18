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18.02.2020 12:01
Рубрика: Власть

Володин: Для РФ и Афганистана важно объединить усилия в борьбе с терроризмом

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу в Москве с председателем нижней палаты Национального собрания Афганистана Миром Рахманом Рахмани. Российский спикер подчеркнул, что для РФ крайне важно объединение усилий с Афганистаном в борьбе с терроризмом и распространением наркотиков.

Российская сторона, отметил глава нижней палаты парламента РФ, считает очень полезным участие парламента Афганистана в обсуждении вопросов безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику. Эти темы для парламентариев РФ являются приоритетными в повестке, рассказал Володин.

Он напомнил, что это первый визит Рахмани в Москву, и выразил надежду на то, что он даст "импульс для развития отношений" между двумя странами.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Российский спикер пригласил афганских парламентариев принять участие в ежегодном международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве в конце июня. Предыдущий форум, прошедший в 2019 году по инициативе Госдумы, собрал участников из 132 стран мира, в том числе 41 спикера парламента.

- Надеемся, что общение с нашими коллегами из других стран позволит также найти ответы на вопросы, которые волнуют все страны, - обратился Володин к собеседнику. - Учитывая, что мы стоим перед глобальными вызовами, крайне важно вырабатывать решения по противодействию им всем вместе.

Это можно сделать сообща в рамках международной конференции, которая ежегодно на протяжении нескольких лет проводится в Москве, добавил парламентарий. Володин также предложил развивать контакты на уровне профильных комитетов нижних палат парламентов двух стран.

Как подчеркнул Мир Рахман Рахмани, Афганистан благодарен России за то, что Москва выступает за начало межафганского диалога. По его словам, несмотря на присутствие США, Афганистан всегда ощущал поддержку РФ.

Афганский спикер согласился, что усилия двух направлены на обеспечение безопасности, борьбы с терроризмом. Несмотря на то, что были предприняты меры по ликвидации ряда центров подготовки террористов, до конца они уничтожены не были, и, по мнению парламентария, необходимы дополнительные усилия.

Председатель Нижней палаты Национальной ассамблеи также добавил, что Афганистан может использовать богатый опыт России в данных вопросах.

- Россия в течение десятилетий была нашим другом в различных условиях, в различных исторических ситуациях и продолжает им оставаться, - заявил Мир Рахман Рахмани.

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