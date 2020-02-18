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18.02.2020 12:39
Рубрика: Власть

Володин предложил подвести итоги присутствия США в Афганистане

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил афганским коллегам проанализировать расходы Соединенных Штатов Америки в Афганистане на социальную сферу почти за 20 лет их присутствия в этой стране. И заодно учесть при подведении итогов рост числа нарколабораторий. Об этом он заявил на встрече с председателем Нижней палаты Национальной ассамблеи республики Миром Рахманом Рахмани в Москве.

- Двадцать лет с того момента, как Соединенные Штаты присутствуют на территории Афганистана, поэтому есть возможность подвести итоги этого присутствия, - отметил российский спикер.

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По его словам, США тратят на свое военное присутствие в этом государстве порядка 38 млрд долларов. Эти средства сопоставимы с теми ресурсами, которые Россия затрачивает на все вооружение и поддержание обороноспособности. Вячеслав Володин предложил проанализировать, сколько из этих денег выделяется на решение вопросов в гуманитарной, социальной сферах, проблем здравоохранения, образования и в целом развития той страны, за безопасность и мир в которой США взяли на себя ответственность.

РФ небезразлично, что почти 20 лет присутствия США в Афганистане количество нарколабораторий увеличилось примерно в 200 раз, подчеркнул председатель Госдумы. Кроме того, по словам Володина, растет и объем сбыта наркотиков.

Российский политик напомнил, что американский контингент несет ответственность в том числе за охрану границ Афганистана. "В этой связи хотелось бы понять: если так границу охраняют, количество нарколабораторий растет, куда дальше переправляются наркотики", - обратил внимание он.

Володин при этом отметил, что перечисленные вопросы являются внутренним делом республики. "Вы сами проанализируете все плюсы и минусы", - заключил он, обращаясь к афганским парламентариям.

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