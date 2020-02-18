Врачи потребовали освободить Ассанжа, который скоро может умереть

Группа из 117 врачей и психологов из различных стран призвала положить конец тому, что она называет "психологическими пытками и медицинским игнорированием Джулиана Ассанжа". "Если Ассанж умрет в британской тюрьме, как предупредил Специальный докладчик ООН по пыткам (Нильс Мельцер), это будет означать, что его фактически замучают до смерти, - говорится в письме. - Большая часть этих пыток может происходить в тюремном медицинском отделении под наблюдением врачей".

Основатель WikiLeaks Ассанж содержится в лондонской тюрьме Бельмарш в ожидании слушания дела по экстрадиции 24 февраля, по итогам которого он может быть выдан в Соединенные Штаты, сообщает австралийское бюро AP.

В письме, опубликованном в медицинском журнале Lancet, группа "Врачи за Ассанжа" выражает обеспокоенность по поводу его ухудшающегося состояния здоровья и пригодности для судебного разбирательства. "Ассанж находится в тяжелом состоянии здоровья из-за последствий продолжительных психологических пыток как в эквадорском посольстве в Лондоне, так и в тюрьме Бельмарш", - отмечается в послании.

Первое слушание по запросу Соединенных Штатов о выдаче Ассанжа состоялось 2 мая 2019 года. Когда судья спросил его, согласен ли он на экстрадицию, Ассанж сказал: "Я не хочу быть переданным для экстрадиции за журналистику, которая получила множество наград и защитила многих людей".

Копия письма "Врачи за Ассанжа" была отправлена ​​австралийскому министру иностранных дел Марисе Пэйн. Ранее в письме на ее имя, отправленном 16 декабря, врачи призвали Пэйн немедленно содействовать отправке Ассанжа домой в Австралию для оказания ему срочной медицинской помощи.

Копия была также отправлена ​​правительству Великобритании, которое врачи обвиняют в нарушении права Ассанжа на надлежащее медицинское обслуживание.