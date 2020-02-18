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18.02.2020 07:49
Рубрика: В мире

Выявлен первый инфицированный коронавирусом гражданин Киргизии

Текст: Данияр Каримов

Выявлен первый гражданин Киргизии, инфицированный коронавирусом. Он заразился им на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится в карантине в Йокогаме.

Фото: REUTERS
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О гражданине Киргизии, заразившемся коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения Японии. Эту информацию также подтвердил оператор круизного лайнера Diamond Princess. Житель постсоветской республики оказался в числе нескольких десятков человек, находившихся на судне, у которых COVID-19 выявлен в течение последних дней.

Минздрав и МИД Киргизии пока не комментируют эту информацию. Но, как сообщают официальные источники, непосредственно на территории Киргизии положительных случаев COVID-19 нет. Более того, из карантина уже выписаны 18 студентов, вернувшихся из Уханя. Их поместили под наблюдение медиков более двух недель назад - сразу по прибытию в Киргизию.

"В этот период с ними контактировали только медицинские работники", - утверждают в Минздраве.

Студентов из Киргизии, обучавшихся в вузах Уханя, вернули на родину при помощи Казахстана, власти которого направили в китайский город специальный авиаборт - за своими гражданами. Жителей КР сначала доставили в Нур-Султан, откуда они и отправились в Бишкек.

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- Прибывшие прошли соответствующую проверку в аэропорту, после чего их поместили на карантин в специально выделенное инфекционное отделение больницы за пределами Бишкека, - подчеркнули в Минздраве.

Вместе с тем, несколько дней назад в Киргизию также вернулись еще сорок молодых людей, обучавшихся в вузах других городов КНР. Их также поместили на карантин.

Ранее Киргизия полностью прекратила транспортное сообщение с Китаем.

В мире экс-СССР Киргизия Распространение коронавируса COVID 19

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