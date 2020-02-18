Xiaomi начала продажи самого мощного смартфона. Цена

Компания Xiaoimi официально начала продажи на китайском рынке флагманского смартфона Mi 10 Pro, который был анонсирован 13 февраля.

Смартфон Mi 10. Фото: Xiaomi

Напомним, что презентация моделей Mi 10 и Mi 10 Pro для глобального рынка была назначена на 23 февраля, тогда же планировалось объявить цены для Европы и других стран. Однако из-за вспышки коронавируса выпуск может быть отложен.

Новый флагманский смартфон Xiaomi оснащен самым мощным Android-процессором Snapdragon 865, экраном 6,67 дюйма с частотой развертки 90 Гц и разрешением FullHD+, модулями 5G, Wi-Fi 6 и NFC, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной, беспроводной и реверсивной зарядки.

Сканер отпечатка пальца встроен в экран, разрешение фронтальных камер составляет 20 Мп, имеется порт USB-C.

Xiaomi Mi 10 Pro также оснащен квадрокамерой: основной модуль на 108 Мп, портретный объектив на 12 Мп, широкоугольный на 20 Мп и пятикратный зум с разрешением 8 Мп.

Стоимость Mi 10 Pro стартует от 45600 рублей за версию с 8/256 гигабайтами памяти.