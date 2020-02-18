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18.02.2020 18:25
Рубрика: Экономика

Чужие среди своих

Заказчики нашли новый способ борьбы с поставщиками
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) беспокоит резкий рост числа обращений о включении компаний в реестр недобросовестных участников госзакупок - почти в два раза по итогам 2019 года. Реестр превратился в инструмент борьбы заказчиков с неугодными поставщиками, констатировал замглавы ведомства Михаил Евраев. По его словам, это одна из причин, почему предприниматели не хотят участвовать в госзакупках.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Михаил Евраев во время пресс-конференции на тему: "Проблемы правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, пути совершенствования законодательства. Результаты контрольной деятельности ФАС России за 2019 год и планы на 2020 год". Фото: Нина Зотина/РИА Новости Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Михаил Евраев во время пресс-конференции на тему: "Проблемы правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, пути совершенствования законодательства. Результаты контрольной деятельности ФАС России за 2019 год и планы на 2020 год". Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Михаил Евраев во время пресс-конференции на тему: "Проблемы правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, пути совершенствования законодательства. Результаты контрольной деятельности ФАС России за 2019 год и планы на 2020 год". Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Реестр недобросовестных поставщиков содержит информацию о компаниях, которые уклонились от подписания контракта или нарушили его условия. Фигуранты "черного списка" лишаются доступа к участию в закупочных процедурах на два года. Каждый случай рассматривается индивидуально комиссией ФАС. По результатам компанию любо заносят в реестр, либо нет.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
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В 2019 году ФАС получила почти 28 тысяч обращений госзаказчиков о включении поставщиков в реестр недобросовестных против 14 тысяч годом раньше. Почти в половине случаев (47%) для занесения в "черный список" не было никаких оснований, рассказал Михаил Евраев, отвечая на вопрос "РГ".

Закон 44-ФЗ (регулирует закупки госведомств) требует доработки, считают в ФАС. Сегодня он позволяет заказчикам расторгать контракт практически на любых основаниях, которые они считают возможным использовать, указывает начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов. Предприниматель несет серьезные издержки: теряет контракт, обеспечение по нему - 30% стоимости. Далее идут попытки включения неугодной компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Число обращений госзаказчиков о включении поставщиков в реестр недобросовестных за год возросло вдвое

Но часто оказывается, что неисполнение обязательств поставщиком связано с недобросовестностью заказчика. Он не предоставляет площадку под строительство, нужную документацию, затягивая сроки проекта, а потом расторгает контракт. "Компании жалуются, что полностью зависят от заказчиков, которые могут сделать с ними все, что угодно, - отмечает Евраев. - Во многих регионах неугодным предпринимателям говорят открытым текстом: не приходите на госзакупки и предупреждают о последствиях, если те поступят по-своему". ФАС предлагает предусмотреть закрытый перечень оснований, которые госзаказчики могут использовать для одностороннего отказа от исполнения контракта, и право исполнителя обжаловать такое решение.

Экономика Бизнес Правительство ФАС

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