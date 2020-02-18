Новости

Путин дал видеоинтервью ТАСС 00:40
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства 00:40
Заключенных в тюрьмах за нарушения будут переводить в одиночные камеры 00:17
Первый канал покажет матч "Реал" - "Барселона" в прямом эфире 00:10
КС: Мнение судьи Арановского об СССР отражает его личную позицию 17.02.2020
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника 17.02.2020
Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии 17.02.2020
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров 17.02.2020
NASA обнародовала снимок "облаков берега космоса" 17.02.2020
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса 17.02.2020
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес 17.02.2020
Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке 17.02.2020
Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест 17.02.2020
СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению 17.02.2020
Какие цифровые тренды в образовании выявила выставка Bett 2020 В Лондоне 17.02.2020
В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК 17.02.2020
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 17.02.2020
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 17.02.2020
Минздрав проверит жалобу о разглашении врачом данных о ВИЧ-положительном мужчине 17.02.2020
Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ 17.02.2020
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб 17.02.2020
Путин назвал блестящим выступление Логинова на ЧМ-2020 по биатлону 17.02.2020
Путин поздравил конькобежцев с триумфом 17.02.2020
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 17.02.2020
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи" 17.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
18.02.2020 00:17
Рубрика: Власть

Заключенных в тюрьмах за нарушения будут переводить в одиночные камеры

Текст: Владислав Куликов

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс: инициатива вводит новое наказание для заключенных, отбывающих наказание на тюремном режиме. За нарушения распорядка их смогут переводить в одиночные камеры.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Дисциплинарные штрафы для заключенных поднимут в несколько раз
ФСИН: Россия опустилась на двадцатое место по доле заключенных

Как отмечается в пояснительной записке, введение такой меры обусловлено "необходимостью изоляции лиц, совершивших неоднократно злостные нарушения, дестабилизирующих обстановку в учреждении, противодействующих исправлению осуждённых и не желающих вставать на путь исправления".

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 января этого года, в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 173 человека. Причем, за год число заключенных в тюрьмах выросло на 6 человек, в то время как общее число заключенных сокращается. В тюрьмах содержатся наиболее опасные категории преступников, например, осужденные за терроризм.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин дал видеоинтервью ТАСС
Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг