Заключенных в тюрьмах за нарушения будут переводить в одиночные камеры

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс: инициатива вводит новое наказание для заключенных, отбывающих наказание на тюремном режиме. За нарушения распорядка их смогут переводить в одиночные камеры.

Как отмечается в пояснительной записке, введение такой меры обусловлено "необходимостью изоляции лиц, совершивших неоднократно злостные нарушения, дестабилизирующих обстановку в учреждении, противодействующих исправлению осуждённых и не желающих вставать на путь исправления".

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 января этого года, в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 173 человека. Причем, за год число заключенных в тюрьмах выросло на 6 человек, в то время как общее число заключенных сокращается. В тюрьмах содержатся наиболее опасные категории преступников, например, осужденные за терроризм.