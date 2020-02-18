Новости

Тормунд из "Игры престолов" сыграет Чудовище в "Ведьмаке" от Netflix 16:13
Вышел трейлер "Беги" - нового сериала автора "Кошелки" 15:22
Актриса и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк найдена мертвой 14:55
15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга 14:45
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 17.02.2020

Звезда "Битвы экстрасенсов" стала жертвой мошенника

Новости
    18.02.2020, 15:50
Текст:   Олег Усков
Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев
Фото: РИА Новости/ Евгений Епанчинцев

Участница пятого сезона популярного телешоу "Битвы экстрасенсов", "ясновидящая" Анна Богата попала в крайне неловкую ситуацию - не распознала мошенника.

Фото: Рудольф Алфимов/ РИА Новости
"Что я, сумасшедшая?": Пугачева рассказала о пластических операциях

В результате лишившись крупной суммы денег. И обратившись за помощь к более привычным инстанциям - с заявлением в полицию.

Как передает РЕН ТВ, по словам потерпевшей, 17 февраля она встретилась в кафе на Ленинском проспекте с мужчиной - дабы договориться о покупке строящегося в подмосковном Румянцево таунхауса.

Далее Анна, видимо зачем-то отключив на время свое ясновидение, заключила с продавцом договор купли-продажи одной четвертой доли дома и его земельного участка, заплатив пятьдесят тысяч долларов. При этом стороны договорились, что оставшаяся часть суммы Анной будет выплачена через полтора года.

По информации канала, в итоге "ясновидящая" Богата отдала аферисту без малого семь миллионов рублей, но обещанный дом так и не был достроен. При этом продавец не собирается возвращать "экстрасенсу" ее непосильно нажитое.

По факту проводится проверка.

Новости

Сапковский: Чернокожие эльфы и Геральт-женщина - это нормально 17.02.2020
Появилось видео гибели автора саундтрека "Бригады" Андрея Иванова 17.02.2020
Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая 17.02.2020
Руководство "французского "Оскара" ушло в отставку из-за скандалов 17.02.2020
⧣ Россия
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Юрий Лоза объяснил, в чем проблема премии "Оскар" 17.02.2020
"Что я, сумасшедшая?": Пугачева рассказала о пластических операциях 17.02.2020
Филипп Киркоров прокомментировал конфуз с Ди Каприо на "Оскаре" 17.02.2020
⧣ странное
Фото: EPA/ VIRGINIA FARNETI
Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой 15.02.2020
74-летний муж бросил Памелу Андерсон через SMS 11.02.2020
Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой 05.02.2020
⧣ телевидение
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Первый канал отказался от трансляции "Оскара" 04.02.2020
25-летняя звезда КВН Овик Григорян умер после отдыха с друзьями 04.02.2020
Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу 29.01.2020