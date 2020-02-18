Звезда "Битвы экстрасенсов" стала жертвой мошенника

Участница пятого сезона популярного телешоу "Битвы экстрасенсов", "ясновидящая" Анна Богата попала в крайне неловкую ситуацию - не распознала мошенника.

В результате лишившись крупной суммы денег. И обратившись за помощь к более привычным инстанциям - с заявлением в полицию.

Как передает РЕН ТВ, по словам потерпевшей, 17 февраля она встретилась в кафе на Ленинском проспекте с мужчиной - дабы договориться о покупке строящегося в подмосковном Румянцево таунхауса.

Далее Анна, видимо зачем-то отключив на время свое ясновидение, заключила с продавцом договор купли-продажи одной четвертой доли дома и его земельного участка, заплатив пятьдесят тысяч долларов. При этом стороны договорились, что оставшаяся часть суммы Анной будет выплачена через полтора года.

По информации канала, в итоге "ясновидящая" Богата отдала аферисту без малого семь миллионов рублей, но обещанный дом так и не был достроен. При этом продавец не собирается возвращать "экстрасенсу" ее непосильно нажитое.

По факту проводится проверка.