40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.

В качестве причин она указала, что артист стал для нее староват. Кроме того, он удручающе прижимист, пишет Daily Mail, со ссылкой на интервью Дохан израильскому журналу La'Isha. Разрыв официально случился накануне минувшего "Оскара".

Как охарактеризовала произошедшее Майталь, "очень трудно быть со стариком, даже если это Аль Пачино". При этом укорив экс-возлюбленного в скупости - актер не спешил делать женщине приличные подарки. Которые вполне мог бы себе позволить, ведь Пачино, "на протяжении десятилетий бывший мега-звездой" Голливуда, обладает состоянием в 180 миллионов долларов. А если что и преподносил, так только цветы.

Сам актер расставание никак не комментирует.

Отмечено, что Аль Пачино никогда не был женат, но имеет троих детей от двух разных женщин, а среди его бывших возлюбленных - актрисы Дайан Китон, Марта Келлер, Люсила Сола, Беверли Д`Анджело (это она родила Пачино близнецов Антона Джеймса и Оливию Роуз).

Дохан - актриса театра, кино и ТВ, сценарист и певица. Появлялась, в частности, в "Клане Сопрано" и "Косяках".