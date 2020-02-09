Конечно, и без выделенной повесточкой квоты на картины про страдания всяческих меньшинств не обошлось. Однако фавориты, к счастью, определены по художественным качествам. Тем интереснее борьба за позолоченных истуканчиков.
Тарантино или "Джокер"? "Паразиты" или Сэм Мендес? Узнаем по ходу дела - и расскажем в нашей текстовой онлайн-трансляции. Которая стартует в 23:00 по Москве.
А пока можете ознакомиться с нашими обзорами номинантов. Здесь - претенденты на звание лучшего фильма года. Здесь - фильмы, представленные в других номинациях. Отдельно - фильмы на иностранных языках. И мультфильмы.