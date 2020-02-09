"Оскар-2020". Гид по номинантам от "Кинократии": кроме главного

Уже грядущей ночью станут известны новые лауреаты самой престижной кинопремии мира. Номинантов в этот раз поменьше, чем обычно, что положительно сказывается и на общем уровне качества. Хотя откровенно проходные и посредственные работы все же встречаются. Начинаем наш традиционный обзор с тех фильмов, которые не претендуют на звание "Лучший фильм года", но числятся в прочих номинациях.

"Рокетмен"

Номинация: "Лучшая песня"

Байопик об Элтоне Джоне, прокат которого в России сопровождался пикантным скандальчиком, - родной брат "Богемской рапсодии". Но есть несколько существенных особенностей. Первое: Декстер Флетчер занимался им лично с самого начала. Второе: объект внимания ещё жив и здравствует, и в стороне он не остался. Третье: "Рокетмен" - мюзикл. Четвертое: исполнитель главной роли Тэрон Эджертон, в отличие от по-рыбьи открывавшего рот Рами Малека, активно демонстрировал свои вокальные данные.

После успеха "Рапсодии", взявшей в прошлом году четыре статуэтки, авторы "Рокетмена" могли рассчитывать на нечто большее, чем скромная номинация за новую песню сэра Элтона - в принципе, он ничем не хуже (хотя и не сказать, что сильно лучше), чем фильм про Фредди Меркьюри. И Эджертон расстарался, попытавшись дать некую интерпретацию своего героя, в то время как Малек своего просто исступлённо копировал.

Не помогло: второй пышный, но пустоватый фильм о великом музыканте уже не прокатил. Возможно, дело в том, что фигура давно ушедшей легенды просто не может не вызывать ностальгических сантиментов, а сэр Элтон - вот же он, ещё своё возьмёт. Даром что ему уже 72.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Скандал"

Номинации: "Лучшая мужская роль ", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшие визуальные эффекты"

Нравоучительный и не шибко увлекательный фильм о харассменте и о том, что Дональд Трамп - негодяй (этому посвящена самостоятельная сюжетная линия), конечно, просто не мог в наше время остаться без внимания Американской киноакадемии. Странно ещё, что номинаций всего три.

Одну из них - за главную роль - получила Шарлиз Терон, другую - за неглавную - Марго Робби. Хотя определение того, кто тут главный, не менее условно, чем в фильме Тарантино. Главных героинь в "Скандале" вообще три, третью играет Николь Кидман. Которая с тем же успехом могла получить любую из этих двух номинаций. Но жюри решило вот так. В общем, действительно особой разницы нет.

Третья категория, где лента автора "Трамбо" Джея Роуча борется за статуэтку, - "Лучший грим и причёски": это за то, как отштукатурили Кидман и особенно Терон. Не вполне, правда, ясно - зачем, но работа была проведена большая, сразу видно. Достойно поощрения.

"К звёздам"

Номинация: "Лучший звук"

Очень симпатичный, хотя и не хватающий, простите, с неба звёзд фильм убеждённого олдскульщика Джеймса Грэя, будучи формально фантастикой, на самом деле куда ближе к "Человеку на Луне" Дэмьена Шазелла, чем к любому "Марсианину" или "Прибытию". Это - довольно сентиментальная драма об одиночестве и его преодолении с нехитрыми, но находящимися на своём месте религиозными символами. Солирующий тут Брэд Питт назвал эту роль самой сложной в своей карьере.

Академиков подобные вещи трогают мало - им другие трагедии подавай, известно какие. Поэтому "Человек на Луне" в прошлом году получил четыре технические номинации. А "К звёздам" теперь - и вовсе одну.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Достать ножи"

Номинация: "Лучший оригинальный сценарий"

Отличный комедийный детектив с ироничным, но полным неожиданностей сюжетом и прекрасным актёрским составом - такая редкая птица на больших экранах, что ему сразу хочется простить демонстративное следование социально-политической конъюнктуре с громогласным декларированием любви ко всяческим меньшинствам.

Фильм автора "Последних джедаев" Райана Джонсона действительно хорош, и номинация за лучший сценарий - более чем заслуженная (другое дело, что при таких соперниках выиграть будет трудно). На самом деле он заслужил и большего, но господа академики, очевидно, сочли его недостаточно "серьёзным" (ну, не "Кролик Джоджо", понятно).

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Прекрасный день по соседству"

Номинация: "Лучшая мужская роль второго плана"

Несмотря на то, что Том Хэнкс претендует на приз за второстепенную роль, всё обаяние "Прекрасного дня по соседству" строится исключительно на его харизме. Фильм о том, как ведущий детской передачи Фред Роджерс изменил жизнь журналиста, писавшего о нём статью, - настоящий праздник для армии фанатов старины Тома.

"Прекрасный день" - "Шучу" на минималках", расслабленная и милая драма от Мариэль Хеллер, до этого засветившейся на "Оскаре" с другой такой же расслабленной и милой драмой "Сможете ли вы меня простить?". Чей успех также целиком базировался на игре одного человека - Мелиссы МакКарти.

Тогда, правда, кроме двух актёрских номинаций, удалось ещё получить место в списке претендентов на звание лучшего адаптированного сценария. На этот раз - только Хэнкс. И хватит ли его фанатской базы в жюри на то, чтобы он взял свой третий "Оскар", - большой вопрос. Вряд ли, конечно.

"Малефисента: Владычица тьмы"

Номинация: "Лучший грим и прически"

В сиквеле "Малефисенты" компания Disney наворотила лютой дичи, одновременно нагнав мрачняка пуще прежнего и разбавив его атрибутами детской сказочки. Королева-диктаторша учиняет геноцид милым зверушкам, параллельно разверзается грандиозное побоище с массовыми жертвами и разрушениями, а потом сразу - хоба! - устраивают веселую свадебку чуть ли не рядом с трупами (трупы не демонстрируются, конечно, но явно подразумеваются).

Неудивительно, что эта феерическая вампука фактически провалилась, едва отбившись, - менее 500 миллионов сборов при 200-миллионном без малого бюджете. Для Disney это однозначное фиаско. Зато номинацию на "Оскар" подогнали. За все те же выдающиеся скулы титульной героини и страшные морды ее сородичей, надо полагать. Хотя все ж не такие страшные, как до неузнаваемости опухшие резиновые лица Шарлиз Терон и Николь Кидман в "Скандале", также стяжавшем данную номинацию.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Джуди"

Номинации: "Лучший грим и прически", "Лучшая женская роль"

В этом году на "Оскаре" у нас два музыкальных байопика, перепевающих поп-блюзовый стандарт "каждый легендарный артист несчастлив по-своему". Только "Рокетмену" досталось лишь место в категории "Лучшая песня", а "Джуди" имеет шансы и за лучшую роль, и за грим с прическами по статуэтке получить. Хотя могло бы быть и наоборот (то есть в "Джуди", конечно, нет оригинальных песен, но вы поняли мысль).

Рене Зеллвегер здесь играет Джуди Гарленд на последнем отрезке жизни. Разорившуюся, зависимую от алкоголя и таблеток, неуравновешенную женщину, которая пытается хоть что-то как-то наладить, вспоминая детство, в котором и коренятся причины всех бед. Обязательный для музыкальных байопиков персонаж, втирающийся в доверие и жестоко предающий, - присутствует. Зеллвегер - хороша, надрывна, неистова. И прическа у нее, пожалуй, замечательная.

"Мстители: Финал"

Номинации: "Лучшие спецэффекты"

Год назад "Черная пантера" удостоилась семи номинаций на "Оскар". А сейчас разлапистое завершение огромной главы вселенной Marvel довольствуется всего одной. Значит ли это, что "Черная пантера" лучше "Мстителей"? Значит ли это хоть что-нибудь? Ну, что-нибудь уж точно да значит. Но никакого отношения к собственно киноискусству это не имеет. А вот что имеет: DC и Warner Bros., вчистую проигрывая конкурентам по финансовым показателям, одним своим фильмом уделывают все их ультраприбыльные опусы на другом поле. В историю первым кинокомиксом, взявшим "настоящий" "Оскар" (а не за спецэффекты - человечков в трико на компьютере рисовать любой дурак может), почти наверняка войдет кинокомикс от DC.

Рецензия.

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Номинации: "Лучшие спецэффекты"

Бесспорно, в Disney с новой трилогией "Звездных войн" конкретно облажались, превратив ее в письмо Дяди Федора. Внятной стратегии у них, похоже, никогда не существовало, а если и да, то кому от этого теплее - все равно пришлось на ходу переписывать сценарии. Но зато выглядели все части отлично. В том числе последняя. Звезды красиво бабахают, световые мечи жужжат и сияют, Тысячелетний сокол выделывает головокружительные кренделя, пролетая в самых труднодоступных местах, при этом баланс между CGI-эффектами и практическими всегда строго блюдется. Не к чему тут придраться, хоть ты тресни.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Дело Ричарда Джуэлла"

Номинации: "Лучшая женская роль второго плана"

Последний на данный момент фильм Клинта нашего Иствуда, дай бог ему здоровья, затрагивает такие вопросы, которые нынче в прогрессивном западном (да и не только в западном) обществе поднимать не принято. А именно - пугающая тенденция к игнорированию презумпции невиновности и безграничное усиление влияния СМИ, вследствие чего любой человек оказывается подвержен риску сделаться в одночасье преступником в глазах общественности.

Голос разума, звучащий в истории смешного добродушного толстяка Ричарда Джуэлла, которая рассказана прямолинейно и где-то даже наивно, но зато честно и без навешивания ярлыков, не тронул, однако, нужных струн в черных душах академиков. Поскольку фильм заслуживает явно большего, чем единственная номинация для Кэти Бэйтс, сыгравшей мать оболганного главного героя. Но и на том спасибо.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Гарриет"

Номинации: "Лучшая песня", "Лучшая женская роль"

"Оскар" опять слишком белый. Но все же без фильма о том, как афроамериканцы страдали (страдают, будут страдать), не обошлось. И, судя по всему, "Гарриет" - лучшее, что смог предложить данный жанровый сегмент кинематографа за отчетный период.

"Гарриет" - это биография аболяционистки Гарриет Табмен. По сюжету указанная барышня сбегает от белых эксплуататоров, после чего, вдруг ни с того ни с сего обретя недюжинные лидерские качества, а также навыки меткой стрельбы и безошибочной ориентации в ночных лесах, принимается спасать других рабов. При этом Синтия Эриво, претендующая на "Оскар" за главную женскую роль, весь фильм старательно изображает бровями двускатную крышу и повторяет лозунг "свобода или смерть", а действие в основном сводится к беготне среди деревьев. Изо всех сил напыщенная и потрясающе уморительная в своей беспомощности поделка.

Фото: kinopoisk.ru

"Прорыв"

Номинация: "Лучшая песня"

Как и "Рокетмен", фильм дебютантки больших экранов Роксанн Доусон получила только номинацию за лучшую песню. Но, в отличие от среднего, но пышного и масштабного биографического мюзикла, присутствие "Прорыва" в списках "Оскара" трудно охарактеризовать иначе как недоразумение.

Роксанн, бывшая атеистка, а теперь - католичка, с присущим неофитам чрезмерным энтузиазмом занялась оголтелой религиозной пропагандой, вопиющим образцом которой и является её "Прорыв".

В реальной истории удивительного спасения провалившегося под лёд мальчика находится место противопоставлению веры и медицины, а также голосам с неба, направляющим заблудших неверующих, и тому подобным вещам. Столько же номинаций - одну - получил ранее Скорсезе за своё пронзительное "Молчание". Есть в этом какая-то безбожная ирония.

А песенка… ну, хорошая песенка, да. Хотя номинация "Оскара" для этого фильма-недоразумения в любом случае - выше крыши.

Фото: kinopoisk.ru

"Маяк"

Номинация: "Лучшая операторская работа"

Роберт Эггерс несколько лет назад и так задрал планку до невообразимого уровня своей дебютной "Ведьмой", но теперь поднял её ещё выше. "Маяк" - фильм прекрасный и разнообразный. Такой, что с него можно снимать слой за слоем - обнаруживая то Лавкрафта с По, то античную мифологию, то матросский фольклор, то наличие актёрского таланта у Роберта Паттинсона.

Впрочем, и как самобытный камерный хоррор с элементами чёрной комедии это кино работает отлично. И выглядит, что немаловажно, здорово. Собственно, угрюмую монохромную красоту съёмки американские академики и отметили релевантной номинацией. Хотя шансов на победу при живом Роджере Дикинсе у Ярина Блашке, понятно, никаких.

Рецензия.

"Король лев"

Номинация: "Лучшие спецэффекты"

Очередной диснеевский ауторемейк - вещь, конечно, крайне специфическая: с одной стороны, пересказ великого сентиментального сюжета о круге жизни в дикой природе тут настолько дословный, что становится как-то неловко за его авторов; с другой - хотя бы геев с феминистками в классическую канву не добавили, и на том, дорогой Disney, большое спасибо.

Да и смысл на самом-то деле понятен - и даже очевиден. Всё ради компьютерной графики - действительно беспрецедентно крутой для такого рода проектов. Звери - будто живые, шерсть топорщится, зубы блестят, и жучок, и паучок, и куча потраченных денег. Которых хватило на зрительские восторги - и "оскаровский" список.

Рецензия.

Фото: kinopoisk.ru

"Два папы"

Номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий"

Достаточно нудная - как это часто бывает с экранизациями пьес - драма о проблемах современной католической церкви и сложных богословских диспутах, пожалуй, всё-таки заслуживает просмотра по двум конкретным причинам. И обе вполне логично (в отличие от сомнительной увлекательности адаптированного сценария) представлены в номинациях голливудской кинопремии.

Причина первая - сэр Энтони Хопкинс. Причина вторая - Джонатан Прайс. Мощные, богатые на всяческие регалии старики в ролях правителей Святого Престола - предыдущего и нынешнего - может быть и не творят перед камерой чудес, однако определённое благоговение своими актёрскими работами однозначно внушают.

Рецензия.