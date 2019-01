"Черная пантера" получила семь номинаций на "Оскар"

Американская киноакадемия только что объявила номинантов на премию "Оскар", которая будет вручаться 24 февраля.

Среди претендентов на победу в главной категории, "Лучший фильм", - целый букет антирасистских лент. Место нашлось не только "Зеленой книге", но и "Черному клановцу", и даже супегеройской "Черной пантере". Что после объявления победителей "Золотого глобуса" и номинантов BAFTA, впрочем, не должно удивлять.

Лидерами по числу номинаций стали "Рома" Альфонсо Куарона и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса - по 10 у каждой картины.

Отметим, что выдвинутая от Казахстана "Айка" Дворцевого, в отличие от "Собибора" Хабенского попавшая в шорт-лист, до номинации так и не добралась.

Лучший фильм

"Черная пантера"

"Черный клановец"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Зеленая книга"

"Звезда родилась"

"Рома"

"Власть"

Лучшая женская роль

Ялица Апариси ("Рома")

Гленн Клоуз ("Жена")

Оливия Колман ("Фаворитка")

Леди Гага ("Звезда родилась")

Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?")

Лучшая мужская роль

Кристиан Бэйл ("Власть")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности")

Рами Малек ("Богемская рапсодия")

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

Лучший режиссер

Спайк ли ("Черный клановец")

Павел Павликовский ("Холодная война")

Йоргос Лантимос ("Фаворитка")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Адам МакКей ("Власть")

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс ("Власть")

Марина Де Тавира ("Рома")

Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Эмма Стоун ("Фаворитка")

Рэйчел Вайс ("Фаворитка")

Лучший адаптированный сценарий

"Баллада Бастера Скраггса"

"Черный клановец"

"Сможете ли вы меня простить?"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

Лучший оригинальный сценарий

"Фаворитка"

"Дневник пастыря"

"Зеленая книга"

"Рома"

"Власть"

Лучший звук

"Черная пантера"

"Богемская рапсодия"

"Человек на Луне"

"Рома"

"Звезда родилась"

Лучший звуковой монтаж

"Черная пантера"

"Богемская рапсодия"

"Человек на Луне"

"Тихое место"

"Рома"

Лучший грим

"На границе миров"

"Две королевы"

"Власть"

Лучшие визуальные эффекты

"Мстители: Война бесконечности"

"Кристофер Робин"

"Человек на Луне"

"Первому игроку приготовиться"

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

Лучшая песня

All The Stars, "Черная пантера"

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, "Мэри Поппинс возвращается"

Shallow, "Звезда родилась"

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, "Баллада Бастера Скраггса"

Лучший саундтрек

"Черная пантера"

"Черный клановец"

"Если бы Бил-стрит могла заговорить"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Суперсемейка 2"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"

Лучший фильм на иностранном языке

"Капернаум"

"Холодная война"

"Работа без авторства"

"Рома"

"Магазинные воришки"

Лучший монтаж

"Черный клановец"

"Черная пантера"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Две королевы"

Лучшая работа художника-постановщика

"Черная пантера"

"Фаворитка"

"Человек на Луне"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Рома"

Лучшая операторская работа

"Холодная война"

"Фаворитка"

"Работа без авторства"

"Рома"

"Звезда родилась"