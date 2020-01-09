Ричард Джуэлл, простой охранник, спас кучу людей от взрыва на Олимпиаде-1996. Вовремя обнаружил подозрительный рюкзак, проявил бдительность и стал уводить людей из зоны поражения. Его провозгласили на всю страну героем, а затем вдруг записали в террористы с легкой, но безжалостной руки прессы. Что для бедняги стало ощутимым ударом.

В галерею портретов американских героев, методично собираемую Клинтом Иствудом, Ричард Джуэлл вписывается как родной. Его история рядом деталей перекликается с историей другого героя, уже Иствудом воспетого, - Салли из "Чуда на Гудзоне". Оба усатые, оба молодцы, оба совершили подвиг и обоим после этого потрепали нервы беспочвенными подозрениями. Только с Робертом Джуэллом все заметно тяжелее, болезненнее и драматичнее, конечно.

Роберта Джуэлла играет Пол Уолтер Хаузер - многим он запомнился по небольшому, но яркому перформансу в "Тоне против всех". "Дело Ричарда Джуэлла" - первая главная роль в его карьере, и сразу оскаровского размаха. На вид придурковатый (но память и наблюдательность - будь здоров), добродушный толстячок, окружающими всерьез не воспринимаемый. Неунывающий оптимист, патриот республиканских, что немаловажно, взглядов, истово мечтающий по-настоящему служить и защищать и оттого чересчур усердствующий на доверяемых ему мелких должностях. Как раз одно из проявлений этого чрезмерного усердия и помогло если не предотвратить трагедию полностью, то значительно уменьшить масштаб. А из-за других проявлений чуть ранее его уволили и впоследствии заподозрили в причастности к теракту.

Собственно, в чем суть-то: такое происшествие в разгар крупнейшего спортивного события, естественно, общественность будоражит. Спецслужбы, в частности агент ФБР Том Шоу (Джон Хэмм), который вообще-то находился рядом в момент взрыва и должен был следить, чтобы ничего подобного не произошло, судорожно пытаются найти и наказать виновного.

Тут кое-кто узнает в народном герое своего бывшего сотрудника и как ответственный гражданин сообщает бюро пару неприятных фактов, выставляющих его в невыгодном свете. Далее ушлая журналистка (Оливия Уайлд) выпытывает информацию у того самого агента, заглянувшего в бар отдохнуть, и бац! - на следующее утро все газеты и телеканалы галдят о сенсации, превращая жизнь вчерашнего спасителя в ад. Откуда его предстоит вытащить единственному другу, по совместительству цепкому адвокату (как всегда прекрасный Сэм Рокуэлл), с которым у Джуэлла завязывается трогательнейшая дружба.

Вряд ли случайно Клинт Иствуд именно сейчас поднимает такую актуальную в контексте того же "миту", но неудобную в том же контексте тему - как легко сделать из человека преступника в глазах обывателей без суда и следствия, посредством одной публикации в СМИ. Кажется, мы стали забывать о существовании презумпции невиновности, - как бы говорит с ехидным прищуром голливудский мудрец. Дернул колечко и бросил в окно: дедушка старый, ему все равно, - помните стишок?

Однако этот дедушка, хоть и старый - 89 лет, на минуточку, - а здравомыслие ему, в отличие от многих коллег, не отказывает. Как и чувство юмора, кстати. Аккуратно, рассудительно, с веселыми шутками разбирает Клинт Иствуд ситуацию по полочкам, хотя и не без наивной нравоучительной патетики, но никого конкретно ни в чем не обвиняя - опять же, в отличие от, - тщательно отделяя мух от котлет и избегая обобщающих истеричных выводов в духе "это все проклятые СМИ!" или "это все проклятая система правосудия!". Даже журналистка, кажущаяся вроде ну совсем распоследней гадиной, в итоге осознает свою чудовищную ошибку и кается. И даже агента ФБР где-то можно понять - он тоже заложник свалившихся обстоятельств.

Ну а кто с любой стороны молодец - это, конечно, Ричард Джуэлл. И его друг-адвокат, большой любитель "сникерсов", который потешно ругается, когда неожиданно выясняет, что у его подопечного, например, под кроватью хранится целый арсенал оружия, и недоумевает, почему он при всех обрушившихся на него злоключениях остается смирен и спокоен. Ричард Джуэлл для Клинтона Иствуда - образец гражданина и патриота, ни при каких обстоятельствах не отказывающегося от собственных убеждений и бескорыстных стремлений. Шутка ли: вытерпев столько несправедливости, еле вырвавшись из жерновов "проклятой системы", другой бы обозлился на всех, а Ричард Джуэлл таки исполнил мечту и устроился в полицию. Потому что молодец. Будьте как Ричард Джуэлл, будьте как Клинт Иствуд, любите свою страну и не верьте никому на слово. Кроме Клинта Иствуда.

4.5