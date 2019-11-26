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Тошнота хуже воровства

"Достать ножи": Крэйг на свете всех умнее

Рецензии
    26.11.2019, 17:02
Текст:   Дмитрий Сосновский
Сидишь, бывает, тоскливой ноябрьской порой с чашкой остывшего чая, глядишь, задумавшись, в окно на осточертевшую серую смурь и гадаешь - куда бы от этого всего уныния деться да как бы эту беспросветную хандру разогнать. В кино, что ли, сходить? Но там, поди, опять сплошь феминистки с патриархатом воюют, а то и вовсе какой-нибудь суррогат отечественного производства крутят. Или и то, и другое в одном флаконе - новый коктейль, спешите видеть. М-да, печаль, смотреть нечего… Хотя постойте, что это? Стильная детективная комедия с убойным актёрским составом? Да, именно так. "Достать ножи" называется и выходит уже в четверг.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
Фото: youtube.com/ 李宇鹏
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Кристофер Пламмер, недавно экстренно заменивший стремительно ставшего нерукопожатным расстригой Кевина Спейси во "Всех деньгах мира", благополучно сжился с ролью богатого скряги, одолеваемого тучей неблагодарных и алчных родственничков. Только на этот раз всё начинается с его загадочной смерти: труп успешного беллетриста обнаруживают в его особняке вскоре после вечеринки с малоприятными - один другого противнее - претендентами на солидное наследство.

Полиция слегка смущена  некоторыми необычными обстоятельствами, но в целом готова согласиться с тем, что речь идёт о простом самоубийстве уставшего от окружающей гнусности старика. Не готов только проницательный сыщик Бенуа Блан, всем своим видом намекающий на происхождение из книг Агаты Кристи и придающий тонкой игрой Дэниела Крэйга царящей вокруг американской вакханалии британский привкус.

Помимо явно подозрительных прощелыг и озлобленных нищебродов, из которых целиком, безо всяких исключений состоит компания потенциальных наследников (а какие тут колоритные лица: Майкл Шеннон, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис и даже звезда дилогии "Оно" Джейден Мартелл в умилительной роли юного нациста), интерес детектива вызывает скромная латиноамериканка, прислуживающая в доме. Интерес понятен: бедная Марта - настоящая находка для следователя, ведь она физически не переносит ложь, от которой её буквально тошнит.

С таким бесценным свидетелем быстро выясняется, что произошло на самом деле, и зритель недоуменно смотрит на часы: впереди ещё куча экранного времени, что тут дальше-то показывать и рассказывать? А вот и зря, а вот и есть о чём. Режиссёр и сценарист Райан Джонсон (отметившийся, между прочим, работой над такими проектами, как "Во все тяжкие" и "Последние джедаи") припрятал не один козырь - и понемногу один за другим достаёт их из своего просторного трюкаческого рукава.

Фото: Disney
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В итоге немалый оставшийся хронометраж используется с достойной восхищения практичностью, так что места оказывается достаточно и для ложных ходов, и для незначительных на первый взгляд намёков, и для прикрывающейся мнимой очевидностью неожиданной развязки с непременными "чеховскими" ножами, которые вовсе не стоит принимать лишь за прозрачную метафору.

Автор совершил маленький подвиг, изрядно расшевелив полудохлый жанр, который в последнее время мог в лучшем случае предложить издевательское пародирование самого себя в "Загадочном убийстве" с Сэндлером и Энистон. Джонсону удалось освежить замшелые штампы и представить их в нестандартном ракурсе, вдохнув в скучное ссохшееся чучело новую жизнь. За такое можно простить даже очередной сеанс ритуального расшаркивания перед вечно страдающей иммигрантской тусовкой.

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